L'OL va pleurer, Lacazette prépare son départ

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Un rendez-vous de la dernière chance va avoir lieu avec les dirigeants de l'OL, mais Alexandre Lacazette est très tenté par une offre colossale d'Arabie Saoudite. Lyon veut le garder, mais risque de ne pas pouvoir.

Capitaine de l’Olympique Lyonnais avec son brassard sur le bras, Alexandre Lacazette est surtout le leader du groupe de Pierre Sage et le finisseur en chef. Un profil précieux pour le club rhodanien, qui craint clairement son départ. Mais ces dernières semaines, il se murmurait qu’en cas de belle offre, l’OL laisserait filer son avant-centre afin de reconstruire sans lui tout en récupérant une somme coquette. Mais la donne a changé et après réflexion, l’idée à Lyon n’est plus de se séparer d’un joueur trop précieux pour pouvoir être remplacé. Malgré cela, l’idée d’un départ d’Alexandre Lacazette n’est pas du tout exclue.

En effet, L’Equipe lâche une grosse information à ce sujet ce jeudi soir, en annonçant que malgré la volonté de son club de le garder, l’attaquant français est très tenté par l’idée de signer un énorme contrat cet été. Les clubs de MLS le suivent, mais c’est toujours l’Arabie Saoudite et la formation d’Al-Shabab qui fait le forcing pour le signer. Avec un énorme contrat à la clé, ce qui a le don de faire douter Lacazette, qui peut estimer avoir réussi sa mission à Lyon en ramenant le club en Europe tout en empilant les buts à un niveau incroyable. A 33 ans, le pur lyonnais est clairement tenté par un départ et va rencontrer les dirigeants lyonnais avant la fin de semaine pour leur faire part de son état d’esprit.

Un salaire dément pour Lacazette

La meilleure réponse lyonnaise serait une offre de prolongation de contrat avec un salaire inchangé, c’est à dire aux alentours de 500.000 euros par mois. Mais selon L’Equipe, cela n’est pas la tendance et surtout cette lutte risquerait d’être vaine. En effet, un autre club saoudien lui ferait même miroiter un salaire quadruplé, pour atteindre donc 24 millions d’euros par saison. Tout devrait se faire en bonne intelligence, même si l’OL pourrait clairement avoir du mal à compenser un tel départ. Et ce n’est pas le montant du transfert et la masse salariale largement amoindrie en cas de vente de Lacazette, qui vont assurer aux Lyonnais de trouver le chemin des filets la saison prochaine.