OL ‍: Le mercato ringard c'est fini

Par Claude Dautel

Un an après la chaotique passation de pouvoir entre Jean-Michel Aulas et John Textor, l'Olympique Lyonnais va pouvoir réaliser un mercato géré par sa cellule de recrutement et ses nouveaux dirigeants. Cela change tout.

L'OL passera le 12 juin prochain devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) et à priori le gendarme financier du football n'aura rien à dire au club de John Textor, lequel avait été scotché l'été dernier. Le propriétaire américain de l'Olympique Lyonnais a remis de l'ordre dans la maison en poussant dehors les anciens dirigeants, version Jean-Michel Aulas, et modifié une grande partie de la partie sportive. Tandis que JMA vantait l'ADN OL, Textor veut lui une équipe compétitive, quitte à tourner le dos au passé. On l'a vu en janvier, les choix au mercato sont désormais plus inventifs, même si la venue de Nemanja Matic n'est pas non plus un délire total, et cela va s'accentuer cet été. Pour Sidney Govou, Lyon a tourné la page des années Aulas et ce n'est pas plus mal.

L'OL a tout changé, c'était obligatoire

Répondant aux questions du Progrès, l'ancien attaquant emblématique de l'Olympique Lyonnais estime qu'il est désormais temps d'entrer dans une nouvelle ère. « La coupe d’Europe change énormément de choses, financièrement parlant mais aussi en termes d’attractivité. Est-ce la fin d’un cycle ? Je pense que oui. Il y a toujours eu des joueurs formés au club dans l’équipe, des dirigeants de Lyon, et ce n’est plus vraiment le cas. Ça va forcément changer l’approche des choses. On peut aussi voir ça comme le début d’une nouvelle ère. Ce n’est pas bien ou pas bien, c’est juste à eux de faire le job (...) La restructuration du club. Ça me plaît qu’il y ait une structure, avec des hommes à leur place. Depuis plusieurs années, on ne savait pas vraiment qui faisait quoi », a confié Sidney Govou, qui reconnaît cependant qu'il attend plus et mieux que ce qu'il a vu cette saison. Car le classement final ne représente pas réellement ce que l'OL doit viser chaque saison avec un budget aussi colossal.