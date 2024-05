OL ‍: Lacazette, ce pénalty qui change totalement son avenir

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Alexandre Lacazette va voir ses représentants rencontrer les dirigeants lyonnais sous peu. Son avenir y sera tranché, même si l'OL a vu sa cote remonter ces dernières semaines par rapport à l'Arabie Saoudite.

Meilleur buteur de l’Olympique Lyonnais chaque saison depuis son retour, Alexandre Lacazette est le joueur qui a permis à Lyon de sauver les meubles l’an dernier, et celui qui a porté son équipe ces derniers mois. Avec au final une belle récompense puisque, s’il n’a pas été appelé par Didier Deschamps pour disputer l’Euro, il a permis à sa formation d’aller chercher une place en Europa League, même s’il manque toujours ce fameux titre à offrir au public lyonnais. Pourra-t-il tenter sa chance une nouvelle fois la saison prochaine, alors que Luis Enrique, peut-être pour brosser son futur adversaire dans le sens du poil, avait confié avant la finale de Coupe de France qu’il voyait bien l’OL lutter pour le titre de champion de France la saison prochaine ?

Impossible de voir aussi loin mais Alexandre Lacazette sait qu’il a toujours sous le coude l’intérêt de l’Arabie Saoudite, avec la possibilité de signer un contrat dantesque, même si le niveau de jeu pratiqué déçoit beaucoup de joueurs partis d’Europe, et qu’il s’agit donc uniquement d’un projet financier en mode pré-retraire. Pour le moment absolument rien n’est fait, et le journaliste de L’Equipe spécialisé sur l’OL Hugo Guillemet aborde frontalement les choses et annonce qu’il y a une chance sur deux que le « Général » quitte Lyon dans les prochaines semaines. Mais le fait que Lyon dispute la Ligue Europa, et non pas la Conférence League, l'an prochain, a un certain impact sur sa réflexion.

La Ligue Europa, ça change tout pour Lacazette !

« Il a eu 33 ans et actuellement il reste à Lyon, il n’est donc pas parti en vacances tout de suite. Peut-être est-ce lié avec le fait qu’il ait des enfants en bas âge, ou qu’il puisse être appelé pour les JO. Il y a ses représentants qui ont prévu de rencontrer les dirigeants lyonnais dans les prochaines heures et les prochains jours. Et c’est après cette réunion qu’il se positionnera. Pour moi c’est du 50-50. La qualification avec son pénalty victorieux (vs Strasbourg) pour la Ligue Europa change beaucoup de choses par rapport à la Conférence League. Cela peut lui donner envie de rester, car il a encore un an de contrat. Il a beaucoup de clubs en Arabie Saoudite qui le veulent donc c’est aussi une possibilité. Il aura un choix à faire », a prévenu le journaliste, pour qui le rendez-vous à venir sera décisif. Il pourra en effet y être évoqué son avenir et une éventuelle prolongation, ou un transfert, ou bien l’idée de rester une dernière saison pour fêter le retour en Coupe d’Europe, avant de partir libre en 2025. Tout reste à faire dans ce dossier qui donne tout de même des sueurs froides aux supporters de l’OL.