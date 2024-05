Vente OM ‍: McCourt négocie avec l'Arabie Saoudite, il manque un milliard

Dans : OM.

Les rumeurs d’un potentiel rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite ne sont pas sorties de nulle part selon Rachid Zeroual, lequel a révélé que Frank McCourt avait refusé une offre colossale ces derniers mois.

Leader très médiatisé des South Winners, Rachid Zeroual n’hésite pas à prendre la parole de manière régulière pour donner son avis sur les agissements de la direction de l’Olympique de Marseille. Ces dernières heures, le patron du principal groupe de supporters du club phocéen a mis en garde Pablo Longoria en faisant savoir que « si cela se passe encore mal, cela pétera encore en septembre ». Des mots forts de la part de Rachid Zeroual, qui a visiblement ses raisons pour en vouloir ainsi au dirigeant espagnol. Dans un Space sur X, il a notamment révélé que Frank McCourt avait refusé une offre colossale de la part d’un consortium formé par Rodolphe Saadé avec des investisseurs indiens et saoudiens.

Selon cette source venue du coeur des tribunes, le propriétaire de l’OM aurait refusé une offre avoisinant les 500 millions d’euros pour son club, qu’il estime à… 2 milliards d’euros. Une information choc qui ne manquera pas de faire réagir les supporters olympiens si elle venait à se confirmer dans les jours qui viennent. « Rodolphe Saadé est avec les Indiens et les Saoudiens pour racheter l’OM. McCourt ne veut pas leur vendre. Les chiffres qui ont été proposés et qui sont sortis dans la presse, c’est ce qui a été proposé à McCourt, c’est autour de 500 millions d’euros. Mais l’enf… de McCourt en voulait 2 milliards, et il a baissé à 1,5 milliards » a livré le leader des South Winners sur les réseaux sociaux, avant de poursuivre au sujet de la vente de l'OM.

« Thibaud Vézirian ne ment pas »

« Donc oui il y a eu des négociations, et oui ils sont partis… Vézirian ne ment pas. Mais à chaque fois, ça capote. Regardez ce que McCourt a fait avec les Dodgers. Il a attendu qu’un fou lui dépose un chèque de 2 milliards pour vendre. Et comme Longoria équilibre les comptes avec les transferts et les droits TV, du coup il n’injecte rien du tout » a lancé Rachid Zeroual, dont les propos sont à prendre avec des pincettes, surtout que les comptes ne sont pas du tout annoncés à l'équilibre pour cette saison. La question est maintenant de savoir si l’intérêt de l’Arabie Saoudite pour l’OM appartient désormais au passé en raison des potentiels refus de Frank McCourt de vendre, ou si le consortium formé autour de l’investisseur Rodolphe Saadé reviendra à la charge avec une offre à la hausse pour s’offrir l’Olympique de Marseille.