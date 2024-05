Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Il est l'heure du bilan pour un OL à deux visages cette saison. Avec une belle 6e place, les avis sont plutôt positifs concernant les cadres lyonnais. Néanmoins, deux jeunes joueurs n'ont pas su séduire Edward Jay.

Malgré la défaite en finale de coupe samedi, l'OL a vécu une belle saison. Les Lyonnais retrouvent l'Europe après 2 ans d'absence alors qu'ils étaient derniers en décembre. Au-delà de l'aspect sportif, cette équipe lyonnaise a transmis des émotions à ses supporters comme rarement jusqu'alors. Les suiveurs du club rhodanien ont découvert une équipe soudée avec des joueurs unis et surtout tous au service du collectif. C'était le cas des titulaires, des remplaçants, des chouchous du public comme des parias. Beaucoup d'éléments ont su progresser avec Pierre Sage. Néanmoins, à l'issue de la saison, il reste des cas désespérés au sein de l'OL.

Cherki et Nuamah flops de l'année, Edward Jay ose

RMC a tenté de définir qui étaient les boulets de la saison lyonnaise. On s'attendait à entendre les noms de joueurs disparus de la circulation comme Johann Lepenant, Paul Akouokou, Sael Kumbedi ou Sinaly Diomandé. Cependant, les experts de la station ont désigné des joueurs bien plus connus des supporters de l'OL. Thibaut Giangrande a cité Dejan Lovren, écarté pendant la saison au profit du duo Duje Caleta-Car-Jake O'Brien. Rolland Courbis l'a rejoint sur le Croate et a aussi désigné Orel Mangala, décevant par rapport au prix de son transfert. Mais, Edward Jay a pris tout le monde de court. Le correspondant de RMC dans le Rhône a désigné deux titulaires en puissance comme étant les plus gros flops de la saison : Rayan Cherki et Ernest Nuamah. Il s'en est expliqué.

« Boulet moi c’est plus en fonction de « j’attendais mieux ». J’ai hésité, je vous en propose deux : Rayan Cherki et Ernest Nuamah. Le rapport qualité-prix, promesse-rendu, est tellement loin de ce que peut proposer dans le jeu Ernest Nuamah. Plus il s’approche de la surface de réparation, plus c’est brouillon. Le jour où il arrive à tout mettre en ordre, ça peut être formidable. Va t-il y arriver ? Rayan Cherki, il y a tellement de promesses par rapport à lui que cette saison...c’est pas possible quoi. Je suis déçu par rapport à ce qu’il pourrait amener de plus. J’attends tellement de lui et depuis tellement longtemps que…C’est du dépit amoureux, voilà ! », a t-il indiqué. Un avis dans la lignée de la saison paradoxale de Rayan Cherki. Si intéressant quand il entrait en jeu, le jeune joueur de 20 ans a rarement été à la fête dans la peau d'un titulaire. De quoi laisser sur leur faim les supporters de l'OL alors que Cherki pourrait s'en aller cet été.