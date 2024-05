L'OL prêt à craquer pour cet international belge

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le mercato estival de l'Olympique Lyonnais s'annonce agité, John Textor voulant donner à Pierre Sage un effectif susceptible de briller en Ligue 1 et en Europa League. La cellule recrutement de l'OL tourne à plein régime.

Entre Lyon et la Belgique, c'est une affaire qui marche sur le plan des transferts. Et il n'y a pas de raison que cela change, même si le RWDM Molenbeek, autre club de la planète Textor, vient d'être reléguée en Ligue 2. En effet, le compte spécialisé GonebackOff révèle l'intérêt des dirigeants de l'Olympique Lyonnais pour le jeune international belge prêté cette saison par le club de Louvain à Antwerp, Mandela Keita. Agé de 22 ans, ce milieu de terrain serait sur les tablettes de l'OL alors qu'il n'a plus qu'un an de contrat avec son club actuel. Pour se convaincre de l'intérêt de faire venir Keita, le staff lyonnais est allé jusqu'à le superviser plusieurs fois ces derniers mois. « Le jeune belge est une option concrète », précise le compte qui suit l'actualité de l'Olympique Lyonnais.

🚨 INFORMATION GONEBACK 🚨



En plus de Wilfried Ndidi, l'OL souhaiterait recruter un autre milieu de terrain 🤔



En ce sens, l'OL a supervisé le jeune milieu de terrain de Antwerp Mandela Keita ! 🇧🇪



Le jeune belge est une option concrète pic.twitter.com/YMFqES6f6C — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) May 28, 2024

Mandela Keita, dont la valeur est estimée à 11 millions d'euros, a fait ses grands débuts avec l'équipe de Belgique lors des qualifications pour l'Euro 2024, c'était contre l'Autriche le 13 octobre dernier. Mais il ne figure pas pour l'instant dans la première liste de 25 joueurs retenus par Domenico Tedesco, le sélectionneur des Diables Rouges, pour disputer le tournoi. En Belgique, le milieu de terrain de 22 ans est considéré comme l'une des valeurs montantes, et son départ pour l'Olympique Lyonnais pourrait lui permettre de confirmer tout cela. Reste à savoir si l'OL ira au bout dans ce dossier, ce qui à ce stade n'est pas du tout confirmé.