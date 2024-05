Anthony Martial à l'OL, le peuple lyonnais a voté

Dans : OL.

En fin de contrat, Anthony Martial ne prolongera pas son contrat à Manchester United. L’international français est libre de signer où il veut, et son nom a déjà été glissé à l’OL sur les réseaux sociaux.

Après 317 matchs et 90 buts à Manchester United, club qu’il a rejoint en 2015 en provenance de Monaco, Anthony Martial quitte les Red Devils. A 28 ans, l’international français souhaite changer d’air. Très prometteur, le natif de Massy n’a jamais réellement confirmé les espoirs placés en lui à Manchester United, notamment en raison de ses pépins physiques à répétition. Anthony Martial reste pourtant un avant-centre au potentiel immense et qui pourrait rendre de fiers services à de nombreux clubs en Europe. Sur les réseaux sociaux, son nom a d’ores et déjà été glissé à l’Olympique Lyonnais afin de compenser un éventuel départ d’Alexandre Lacazette, très courtisé en Arabie Saoudite. Mais chez les supporters lyonnais, on ne vibre pas vraiment à l’idée de revoir Anthony Martial dans son club formateur.

« Vu son manque d’investissement pendant tout son passage à MU il n’a plus rien à apporter au haut niveau. Ça fait longtemps qu’il a arrêté d’être un joueur pro donc aucun intérêt, en plus il va demander un énorme salaire Il y’a plus de chance qu’il finisse au Qatar ou en Arabie Saoudite », « Non, mauvaise hygiène de vie. Il se blesse tout le temps », « Non. De toute façon il ne serait pas intéressé pour revenir donc il n'y a pas de questions à ce poser », « NON. On doit réduire la masse salariale, pas la faire exploser ! On a mis en place une cellule de recrutement qu'on espère performante, ce n'est pas pour se positionner sur ce genre de profil… » ou encore « 317 matches a MU pour 90 buts ratio correct mais a 28 ans ou en est-il ? Le salaire et l'incertitude du niveau actuelle ne donne pas envie malgré l'expérience, peut être une bonne surprise ? » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où il est très difficile de trouver un supporter de l’Olympique Lyonnais favorable à un retour d’Anthony Martial dans la capitale des Gaules.

Il faut dire qu’entre les polémiques extra-sportives, un salaire délirant made in Premier League et un physique qui interroge, il faudrait être assez fou pour tenter le pari Anthony Martial. La question est maintenant de savoir si le board lyonnais l’envisage ou pas. Quitte à miser sur un improbable retour, les fans de l'OL seraient bien plus emballés à l'idée de revoir Karim Benzema sur les bords du Rhône.