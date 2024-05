Six gros chantiers, le mercato de l’OL fait peur

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Six mois après un mercato hivernal très agité, l’OL devrait de nouveau se montrer actif sur le marché des transferts cet été. L’objectif est clairement d’améliorer l’équipe de Pierre Sage, mais les chantiers sont nombreux.

Il y a tout juste six mois, l’Olympique Lyonnais a dépensé près de 60 millions d’euros sur le marché des transferts afin de recruter Benrahma, Fofana, Mangala, Matic, Adryelson, Perri et Orban. Ce mercato hivernal a permis aux Gones d’insuffler une nouvelle dynamique et de réaliser une seconde partie de saison en boulet de canon en arrachant une qualification directe pour l’Europa League. Malgré les investissements du mois de janvier, les chantiers restent nombreux à l’OL pour Pierre Sage, John Textor, David Friio et Matthieu Louis-Jean. C’est tout du moins l’avis exprimé sur les ondes de RMC par le consultant Sofiane Zouaoui, grand sympathisant du club rhodanien, qui estime que Lyon a beaucoup plus de travail que ce que l’on pourrait penser pour rendre très compétitif l’effectif à la disposition de Pierre Sage.

« Il y a énormément de chantiers pour l’OL au mercato contrairement à ce que l’on pourrait penser. Ce qui est particulier dans le cas de Lyon, c’est que la seconde partie de saison est exceptionnelle sur le plan comptable. Mais elle est beaucoup symbolisée par l’émotion donc quand tu es dirigeant, tu peux avoir du mal à dissocier certains cas. Il y a des manques dans l’effectif. Quand tu regardes le contenu des matchs, il y a vraiment beaucoup de manques, notamment en défense centrale. Mangala c’est une catastrophe pour le moment sur les prestations, c’est un gros investissement qui n’a pas marché » a lancé Sofiane Zouaoui sur l'antenne de RMC avant de poursuivre.

Un gros chantier pour l’OL au mercato cet été ?

« Matic a fait une deuxième partie de saison exceptionnelle, mais il peut aussi avoir du mal physiquement. La question de Lacazette est la priorité n°1 dans ce mercato. Orban est-il capable d’être titulaire ? Malgré le mercato qui a été important et impactant cet hiver, il y a cinq ou six chantiers très importants » a commenté celui qui intervient également sur Winamax, et qui table sur au moins cinq à six recrues lors de ce mercato estival pour rendre définitivement très compétitif l’équipe de Pierre Sage. Les dirigeants lyonnais partagent sans doute cet avis et ont déjà commencé à cibler les profils recherchés, que ce soit en défense centrale, au milieu de terrain et en attaque afin de compenser un éventuel départ d’Alexandre Lacazette.