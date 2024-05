Un international marocain relance la guerre OL-Rennes

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Ecarté par West Ham sur la fin de saison, Nayef Aguerd est sur le départ cet été. Le défenseur central marocain ne manque déjà pas de prétendants. Son ancien club Rennes veut le rapatrier en Ligue 1 tout comme l'OL. L'Arabie Saoudite rôde aussi.

Irrésistible en 2024, l'OL a remporté un très grand nombre de matchs. Un exploit d'autant plus remarquable au vu de la défense lyonnaise cette saison. C'est seulement la 14e meilleure de Ligue 1 seulement (sur 18) avec 55 buts encaissés. Des performances inquiétantes en vue de la saison prochaine et du retour de l'OL en Ligue Europa. Les Lyonnais doivent recruter derrière pour être plus solides et remonter encore dans la hiérarchie nationale. Matthieu Louis-Jean et ses équipes travaillent actuellement sur ce dossier et, une fois n'est pas coutume, ils étudient le marché anglais. Le Marocain Nayef Aguerd les intéressent tout particulièrement selon les informations du site Football Insider.

35 ME pour Aguerd, l'OL et Rennes prévenus

En plus, le défenseur central est sur le départ. Ecarté en fin de saison par David Moyes, il n'entre pas dans les plans de son successeur Julen Lopetegui. La tâche lyonnaise ne sera pas simple. Tout d'abord, les Gones ont plusieurs concurrents sur le dossier. En Ligue 1, il y a Rennes selon Football Insider. Les Bretons veulent reprendre Aguerd après l'avoir vendu 35 millions d'euros à West Ham au cours de l'été 2022. Le défenseur marocain possède aussi une belle cote en Arabie Saoudite et les rumeurs annoncent une offensive de certains clubs du Royaume.

West Ham defender Nayef Aguerd is set to be the subject of big-money bids from Rennes and Lyon when the transfer window reopens next month. #WHUFC #Lyon #Rennes https://t.co/LNXenTR6HK — Pete O'Rourke (@SportsPeteO) May 29, 2024

Avec une qualification européenne en poche la saison prochaine, l'OL a les moyens d'exister notamment face à Rennes. Cependant, le prix demandé par les Hammers pourrait refroidir John Textor. Ils veulent récupérer leur mise, à savoir la somme donnée à Rennes il y a deux ans : autour de 35 millions d'euros. Une somme considérable pour le joueur de 28 ans, sous contrat jusqu'en 2027 à West Ham. Talentueux et performant, il n'en demeure pas moins souvent sujet aux blessures. Il est impensable d'imaginer l'OL et Rennes s'aligner sur ce prix surtout en l'accompagnant d'un salaire de Premier League.