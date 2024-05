Juninho, Coupet, Anderson… Caqueret parmi les légendes de l’OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Grâce à une excellente phase retour, Maxence Caqueret reçoit une récompense individuelle. Le milieu de terrain est mis en avant par le quotidien régional Le Progrès qui l’a élu meilleur Lyonnais de la saison à travers les notes décernées pendant l’exercice. Cette distinction le fait entrer dans un cercle composé d’anciennes gloires rhodaniennes.

Si l’Olympique Lyonnais devait décerner son propre Ballon d’Or de la saison, le trophée atterrirait entre les mains de Maxence Caqueret. C’est en tout cas l’avis de nos confrères du Progrès. Sur la base des notes données tout au long de la saison, et uniquement pour les joueurs ayant débuté (ou joué au minimum 45 minutes) à au moins 20 reprises, le quotidien régional estime que le milieu de terrain a été le meilleur Gone de l’exercice 2023-2024. Le cadre rhodanien termine avec une moyenne de 5,47 (sur 10), un chiffre qui lui permet de devancer ses coéquipiers Anthony Lopes (5,4) et Alexandre Lacazette (5,28).

Caqueret devant Lopes et Lacazette

Il est vrai que Maxence Caqueret, décevant et critiqué en première partie de saison, a bien réagi par la suite. A l’image de son équipe, l’ancien international Espoirs tricolore a nettement augmenté son niveau de jeu aux côtés de Nemanja Matic. On a beaucoup souligné l’efficacité d’Alexandre Lacazette, l’apport des recrues hivernales et les compétences de l’entraîneur Pierre Sage. Mais le niveau affiché par Maxence Caqueret a également contribué à la remontée du sixième de Ligue 1.

⚡ M.Caqueret INFATIGABLE, très utilisé, le Lyonnais a donné de sa personne pour faire remonter l'OL. L.Abergel et M.Cham, n'ont eux, rien pu faire pour le destin de leur équipe..



..Si l'un de vos joueurs est PRÉSENT sur cette carte c'est qu'il fait partie des JOUEURS qui ont… pic.twitter.com/oDsQKDEIAC — Météo Foot (@MeteoFoot) May 28, 2024

Après une telle phase retour, il ne serait pas étonnant que des clubs plus ambitieux viennent au moins prendre la température pour cet élément indispensable de l’Olympique Lyonnais. En attendant, le milieu de 24 ans, qui a débuté les 40 matchs de son équipe toutes compétitions confondues, que ce soit sous les ordres de Laurent Blanc, Fabio Grosso, Jean-François Vulliez ou Pierre Sage, intègre le palmarès du Progrès aux côtés de légendes du club comme Juninho, Grégory Coupet, Sonny Anderson ou encore Lisandro Lopes.