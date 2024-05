Kalvin Phillips, la piste surprise de l'OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

A la recherche d'un milieu de terrain pour renforcer ce secteur de jeu en vue des luttes européennes, l'OL se retrouve sur la piste d'un joueur de Manchester City. Rien que ça.

Aucune recrue n’a été bouclée en dehors des joueurs prêtés dont l’option d’achat va être levée, mais il est évident que l’OL est revenu parmi les clubs regardés par les joueurs européens en vue d’une signature. Pour deux raisons évidentes. La qualification en Ligue Europa acquise grâce à une folle remontée en Ligue 1, et les moyens financiers mis par John Textor pour renforcer l’équipe et continuer sur cette lancée la saison prochaine. Résultat, des cibles sont citées comme aux belles années de l’OL, et il ne s’agit pas forcément de joueurs obscurs du championnat néerlandais ou des pépites brésiliennes méconnues.

Phillips, un joueur revanchard sur le départ

La preuve avec la dernière piste évoquée par le média HITC, pour qui l’OL fait partie des candidats à la venue de Kalvin Philipps. Ce n’est clairement pas n’importe qui puisque l’international anglais était l’un des pions importants de l’équipe des Three Lions lors de la Coupe du monde 2022, mais qu’il a eu du mal à digérer son transfert à Manchester City dans la foulée. Malgré un contrat longue durée, Philipps a vu son utilisation diminuer au point d’être prêté à West Ham en cours de saison, et de sortir de la liste anglaise pour l’Euro à venir.

Delighted to sign for @WestHam for the remainder of the season! Can’t wait to get started! ❤️⚒️ #COYI pic.twitter.com/lEhGGWjzIy — Kalvin Phillips (@Kalvinphillips) January 26, 2024

Sa volonté est donc de rebondir dans un nouveau projet pour redonner un nouveau souffle à sa carrière. Un profil qui intéresse beaucoup dans le Royaume y compris jusqu’en Ecosse avec le désir des Glasgow Rangers et du Celtic Glasgow de le recruter. Mais HITC souligne aussi que plusieurs clubs du reste de l’Europe sont chauds, notamment le RB Leipzig, l’OGC Nice, le FC Séville, Francfort et l’Olympique Lyonnais. Une preuve que le joueur anglais a encore beaucoup de courtisans à 28 ans, et qu’il pourrait y avoir une belle bataille pour s’octroyer ses services. A l’OL, qui rêve de trouver un concurrent ou une doublure pour Nemanja Matic afin de renforcer le milieu de terrain, la place est en tout cas chaude pour avoir un joueur rugueux mais précis dans la distribution du jeu, et avec un coffre qui a longtemps fait le bonheur de Leeds.

Pour le moment, aucun chiffre n'a filtré sur le montant d'un éventuel transfert, le joueur acheté près de 50 ME en 2022 étant en sérieuse perte de vitesse malgré un contrat l'emmenant à Manchester City jusqu'en 2028.