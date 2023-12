Un salaire à 2,5 millions par an, l'OL dit adieu à Cherki

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Contre toute attente, l’OL pourrait se séparer de Rayan Cherki lors du mercato hivernal. John Textor verrait ce départ d’un bon œil principalement pour des raisons financières.

Malgré les trois victoires de rang face à Toulouse, Monaco puis Nantes, le mercato hivernal pourrait être agité du côté de l’Olympique Lyonnais. L’idée de John Textor est de renforcer l’effectif à la disposition de Pierre Sage mais idéalement, le propriétaire américain de l’OL aimerait vendre certains joueurs afin de financer une partie du mercato des Gones. A en croire les informations de RMC, John Textor semble prêt à injecter 40 millions d’euros de cash et espère au total vendre pour 25 millions d’euros. Parmi les joueurs candidats au départ, la radio cite Sinaly Diomandé, Jeffinho ainsi que le latéral gauche Henrique.

Mais à la surprise générale, un titulaire s’ajoute à cette liste en la personne de… Rayan Cherki. En cas de départ, l’OL souhaite vendre son international espoirs français afin d’économiser un très gros salaire, l’un des plus conséquents de l’effectif. Rayan Cherki perçoit 210.000 euros par mois dans la capitale des Gaules et son départ donnerait de l’air aux finances lyonnaises. La situation est d’autant plus complexe pour Lyon que le contrat de Rayan Cherki expirera en juin 2025.

Cherki, un salaire trop élevé pour Textor à l'OL ?

Il n’est pas question pour l’état-major de l’OL de risquer un départ pour zéro euro dans un an et demi. Si la possibilité de le vendre cet hiver existe, David Friio et John Textor n’hésiteront donc pas. En revanche, des éparts ne sont plus vraiment à l’ordre du jour pour Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette. Eux aussi bénéficient de salaires XXL à Lyon mais leur expérience et leur statut de titulaire aux yeux de Pierre Sage en font des joueurs quasiment invendables. Au rayon des arrivées, les noms de Perri, Adryelson, Lenglet, Krunic ou encore de Benrahama sont évoqués sans que l’on sache encore quelles seront les pistes prioritaires du board lyonnais.