OL : A ce niveau, Lyon est quasi imbattable annonce une recrue

Dans : OL, Ligue des Champions.

Après la belle victoire de l'Olympique Lyonnais contre Manchester City (2-1), Jason Denayer estime que ce match européen peut être le déclic de la saison.

Mercredi sur la pelouse de l'Etihad Stadium, le club rhodanien a signé son grand retour en Ligue des Champions avec un exploit XXL. En venant à bout de l'équipe de Pep Guardiola, l'une des favorites de la compétition, le groupe de Bruno Genesio s'est offert un bon moment de répit, suite à un début de saison très compliqué en Ligue 1. De quoi lancer pour de bon cet exercice 2018-2019 ? C'est en tout cas l'avis des Gones et de Jason Denayer, pour qui ce succès va servir de nouveau départ, dans l'état d'esprit notamment.

« On n’a pas eu peur de prendre une raclée à City. On connaissait nos qualités, même si en championnat on n’est pas vraiment bien parti. Tout le monde était motivé, je pense que quand le match a commencé on a su qu’on pouvait faire quelque chose. L'après-match ? On était content, comme toutes les équipes qui gagnent un grand match. Mais après on est restés assez lucides pour se dire qu’il y a un match important qui arrive dimanche, et qu’il faut montrer la même mentalité et les mêmes ambitions. Je pense que c’est un déclic pour nous. On a la mentalité qu’il faut pour aller de l’avant. Si on continue comme ça, je pense qu’il y a très peu d’équipes qui pourront nous faire mal », a avoué, sur RMC, le défenseur central belge, qui a donc pris une belle revanche sur son ancien club (2014-2018) en venant gagner à Man City avec l'OL, une formation où il est déjà titulaire après n'avoir jamais joué sous le maillot des Sky Blues...