Un renfort surprise au milieu, l'OL est prêt à dégainer

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Lyon va tenter de profiter des derniers jours du mercato pour se renforcer au milieu de terrain avec dans l’idéal deux joueurs dont l’un pourrait être une grosse surprise que personne n’a vu venir.

Après avoir recruté Adryelson, Lucas Perri, Gift Orban et Malick Fofana, l’objectif de l’Olympique Lyonnais est maintenant de se renforcer au milieu de terrain. Aux yeux de Pierre Sage, l’enjeu est important car l’entraîneur lyonnais s’appuie principalement sur Maxence Caqueret et sur Corentin Tolisso à ce poste. Même si l’OL n’a que la Ligue 1 et la Coupe de France à jouer, deux joueurs fiables seulement au milieu de terrain, c’est un peu court aux yeux du staff des Gones. C’est ainsi que David Friio et Matthieu Louis-Jean prospectent pour trouver leur bonheur dans ce secteur de jeu cet hiver.

OL : Ismaïl Yuksek à Lyon, le transfert hors de contrôle https://t.co/TPTOLvGDzU — Foot01.com (@Foot01_com) January 25, 2024

La piste Matic est toujours aussi compliquée mais peut encore se décanter tandis que l’international turc Yuksek est très cher. Le nom d’André (Fluminense) a également été cité mais selon L’Equipe, son prix approche les 30 millions d’euros, une somme que l’OL n’est pas prêt à débourser cet hiver. Les supporters de l’Olympique Lyonnais commencent légitimement à se demander qui va être recruté à ce poste. A en croire les informations du quotidien national, la réponse est peut-être encore un mystère car « une piste souterraine pourrait émerger dans les prochains jours » à l’Olympique Lyonnais.

Un joueur pas encore évoqué dans la presse en approche ?

Autrement dit, un joueur dont le nom n’a jamais été cité dans la presse est susceptible de venir renforcer l’entrejeu des Gones d’ici la fin de la semaine. Une excellente nouvelle pour Pierre Sage, qui aimerait non seulement un renfort à ce poste mais qui ne cracherait pas sur un deuxième milieu de terrain lors de ce mercato hivernal si possible. Les dirigeants de l’OL sont sur tous les fronts car dans le même temps, ils tentent toujours de ficeler la venue d’Arnaut Danjuma mais les négociations se poursuivent avec Everton et avec Villarreal. Autant dire que jusqu’au dernier jour du mercato, il devrait y avoir du mouvement et des transferts à Lyon…