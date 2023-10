Un match avec l'OL et Diawara a déjà un prétendant étranger

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Recruté par l'OL en provenance du PSG, Mahamadou Diawara a fait des débuts prometteurs en Ligue 1 contre Lorient. Tout cela n'a pas échappé aux observateurs étrangers et la carrière internationale du joueur de 18 ans pourrait basculer.

Cet été, Mahamadou Diawara a décidé de prendre sa carrière en main et cela s'est traduit par une signature à l'OL. Membre du centre de formation du PSG, il a décliné la proposition de contrat offerte par les Parisiens. Il a préféré rejoindre le Rhône où un meilleur temps de jeu chez les professionnels lui a été proposé. Il a été récompensé juste avant la trêve internationale contre Lorient avec une première titularisation pour sa première apparition en Ligue 1. Dans une équipe en grande difficulté sportive, son influence a été visible balle au pied. Après sa sortie du terrain, l'OL a été bien plus fébrile et a même perdu le succès qui lui tendait les bras contre les Merlus.

Diawara pisté par la sélection malienne

Autant le dire, malgré une prestation imparfaite, le jeune joueur de 18 ans a fait très bonne impression. C'est déjà visible à l'étranger puisque Mahamadou Diawara est approché par le Mali, selon les informations de RMC Sport. La fédération malienne de football a déjà contacté le natif de Longjumeau dans l'Essonne pour rejoindre les rangs des Aigles prochainement.

❗️Mahamadou Diawara a été approché par la Fédération malienne de football 🇲🇱



Le milieu de l’OL à la nationalité française et malienne pic.twitter.com/Qtnzl7GMNn — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) October 20, 2023

Un intérêt rapide alors que Diawara vient à peine de faire ses débuts en Ligue 1. Mais, ses qualités techniques et physiques sont déjà séduisantes au vu de son jeune âge. Qualifié pour la CAN 2024 en Côte d'Ivoire, le Mali vise surtout une première participation à la coupe du monde en 2026. Il faudra toutefois convaincre cette belle promesse d'avenir, laquelle n'a pas encore donné sa réponse. S'il acceptait rapidement, ce ne serait pas anodin pour l'OL qui perdrait un joueur de plus en janvier prochain au moment de la Coupe d'Afrique des Nations.