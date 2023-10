Un international brésilien à l’OL, Textor prend feu ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'Olympique Lyonnais a déjà une enveloppe de 20 millions d'euros prêtes pour recruter deux joueurs du Brésil, dont un défenseur qui vient d'être appelé par la Seleçao.

Impatient de repasser devant la DNCG cet automne pour avoir le feu vert afin de recruter comme il l’entend, John Textor a déjà promis qu’il frapperait fort pour renforcer une équipe lyonnaise qui est toujours dans les bas-fonds de la Ligue 1. Même si l’OL ne fait plus aussi peur en France et regarde désormais les matchs européens à la télévision, sa place ne peut pas être aussi basse au classement, avec le risque de relégation qui va finir par être réel si cela continue. L’hiver pourrait donc être chaud surtout que John Textor compte bien tenir ses promesses si le gendarme financier du football le laisse faire.

Anthony Lopes en danger à l'OL ?

Et le propriétaire américain de l’OL le sait bien, on n’est jamais mieux servi que par soi-même, et il compte ainsi piocher au sein de Botafogo, autre club dont il est le patron, pour renforcer Lyon. Ainsi, le journaliste de UOL Bruno Andrade l’annonce avec certitude : deux joueurs du club de Rio de Janeiro vont arriver à Lyon. Il s’agit du gardien de but Lucas Perri et du défenseur central Adryelson. Ce dernier fait l’actualité au Brésil en ce moment car il a été convoqué à la dernière minute par sa sélection pour le match en Uruguay de ce mardi soir, afin de combler l’absence de Nino sur blessure. Une belle récompense pour ce central de 25 ans qui est à la tête de la meilleure défense du pays, avec seulement 16 buts encaissés en 26 matchs !

Olha ela aí! #JanelaGOAT no ar!



Lucas Perri e Adryelson no Lyon vão render, com bônus já incluídos, pelo menos 20 milhões de euros ao Botafogo



via @CanalGOATBR



🎥👉🏽 https://t.co/2Xx0JG9kZ8 pic.twitter.com/3fYELCnD6j — Bruno Andrade (@brunoandrd) October 16, 2023

Deux arrivées en très bonne voie et qui seront validées pour la somme de 20 millions d’euros au total, bonus inclus. Une double transaction qui pourrait donc changer le visage de l’OL, qui a besoin de trouver une stabilité en défense centrale avec de nombreux changements forcés depuis le début de la saison. Pour le poste de gardien, cela reste compliqué, car Anthony Lopes est non seulement très apprécié, mais en plus de cela globalement performant. Ce n’est pas forcément le cas de sa doublure Rudy Riou qui n’a pas donné satisfaction en début de saison quand le Franco-Portugais était absent. Seule certitude, John Textor n’a pas envie de perdre de temps au mercato de janvier s’il a le feu vert pour cela, même si le circuit interne entre ses différents clubs laisse toujours les observateurs circonspects.