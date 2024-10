Un Argentin affole l’Europe, l’OL prépare une offre

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après Thiago Almada, qui s’est engagé avec Botafogo cet été, Eagle Football va tenter de s’offrir un nouveau talent argentin. Cette fois, c’est l’Olympique Lyonnais qui est annoncé parmi les nombreux courtisans de Kevin Zenon, le milieu de terrain de Boca Juniors.

Particulièrement actif cet été, l’Olympique Lyonnais ne s’est pas serré la ceinture. Le club rhodanien a terminé le mercato avec un total de 144 millions d’euros dépensés. Pas de quoi freiner les ardeurs de John Textor. Toujours aussi ambitieux, le propriétaire des Gones se voit rivaliser avec les meilleurs sur le terrain, mais aussi sur le marché des transferts. Lyon est effectivement cité parmi les nombreux courtisans de Kevin Zenon (23 ans).

Real, Liverpool, MU...

Le milieu de Boca Juniors a fait grimper sa cote en Angleterre. A tel point que le média PasionFutbol.us annonce des approches de Newcastle, Tottenham et Brighton, sans compter Liverpool et Manchester United qui suivent l’Argentin depuis longtemps. A noter que Fichajes en Espagne ajoute le Real Madrid sur ce dossier. Autant dire que l’Olympique Lyonnais s’attaque à du lourd. Il sera très difficile, et peut-être même impossible de se frayer un chemin au milieu de ces concurrents mieux armés sur le plan financier, et largement en mesure de payer ce transfert abordable.

¡Gol de Argentina! ⚽ Un bombazo de Kevin Zenón puso a los de Mascherano en ventaja ante Paraguay.

Mirá en VIVO #ArgentinaXTelefe por Telefe y https://t.co/S24R6EWDr8 📺📲#Amistosos #Sub23 pic.twitter.com/ujvQZLLNqn — telefe (@telefe) June 8, 2024

Depuis sa signature à Boca Juniors en janvier dernier, dans le cadre d’une opération à environ 3 millions d’euros, le contrat de Kevin Zenon contient une clause libératoire annoncée à 13,5 millions d’euros. Il faut dire que l’ancien joueur de l’Union Sante Fe doit faire ses preuves au plus haut niveau. Pas encore appelé en sélection argentine A, ce jeune talent n’a joué qu’un seul match, avec un joli but à la clé, chez les Espoirs argentins. Lui qui a disputé les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec ses compatriotes battus par l’équipe de France (1-0) en quarts de finale.