Umtiti échappe à l’OL, le Barça voit rouge

Contraint de vendre des joueurs pour débloquer son mercato, le FC Barcelone espère se séparer rapidement des Français Clément Lenglet et Samuel Umtiti. Le premier cité se dirige vers un transfert définitif à Tottenham. Mais la situation se complique pour le second, ciblé par l’Olympique Lyonnais, mais hésitant à cause d’une offre saoudienne.

La situation devient urgente pour le FC Barcelone. Pendant que le Real Madrid présente le milieu anglais Jude Bellingham, le club catalan, lui, n’est toujours pas autorisé à recruter. Le champion d’Espagne a reçu la validation de la Liga suite à l’envoi de son plan économique. Une feuille de route qui prévoit notamment certains départs, à commencer par ceux des Français Clément Lenglet et Samuel Umtiti.

A priori, ce n’est qu’une question de temps pour le premier cité. L’ancien Nancéien, de retour de prêt en provenance de Tottenham, devrait y retourner dans le cadre d’un transfert définitif. Les Spurs tentent de négocier le montant le plus faible possible afin d’assumer le salaire imposant du défenseur central. D’après le quotidien local Sport, le Barça se montre confiant et pense parvenir à un accord la semaine prochaine.

C'est plus compliqué pour Umtiti

En revanche, le dossier concernant Samuel Umtiti s’est compliqué depuis quelques jours. Le champion du monde 2018, convaincant pendant son prêt à Lecce, serait en contact avec un club italien et avec l’Olympique Lyonnais. Le FC Barcelone, qui doit absolument conclure ces deux ventes avant le 1er juillet, s’attendait à voir son indésirable choisir l’une de ces destinations.

Seulement voilà, un club d’Arabie Saoudite se serait manifesté avec une offre salariale alléchante. De quoi prolonger la réflexion de Samuel Umtiti qui n’est plus aussi certain de vouloir retrouver Lyon, son club formateur. C’est pourquoi le Barça commence à s’impatienter et à mettre une pression énorme sur l’entourage de l’ancien Gone, dont le transfert devra être finalisé dans les deux prochaines semaines.