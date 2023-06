Umtiti à un pas de l'OL, réponse dans 7 jours ‍!

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Indésirable au FC Barcelone, Samuel Umtiti qui vient de réaliser une bonne saison avec Lecce souhaite retrouver du temps de jeu dans un bon club. L'Olympique Lyonnais touche au but après les dernières discussions.

Avec le départ de Jérôme Boateng, dont le passage à Lyon aura été un échec, le club rhodanien a besoin de recruter un nouveau défenseur central. Après les retours d'Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso, l'OL souhaite faire revenir un autre ancien lyonnais. Touché par plusieurs blessures, Samuel Umtiti n'entre plus dans les plans du FC Barcelone. Les Catalans veulent vendre le Français pour réduire la masse salariale. Ça tombe bien puisque l'OL est très intéressé pour accueillir son ancien roc. Selon les informations de Sport, le Barça est confiant pour parvenir à un accord avec Lyon avant de 30 juin, soit dans une semaine. Cela permettra aux Espagnols de ne pas compter Umtiti dans leur bilan comptable et donc, d'alléger les finances du club.

Le Barça se dépêche de céder Umtiti à Lyon

Le média catalan explique que le champion du monde qui sort d'une bonne saison à Lecce où il a réussi à se maintenir avec le club italien, est sur le point de se mettre d'accord avec les Barcelonais pour rejoindre l'OL. Lyon est également en négociations avancées avec le RB Leipzig pour vendre Castello Lukeba. Les Allemands sont prêts à offrir 30 millions d'euros aux Lyonnais. Ce qui rendra ensuite plus facile pour les Gones d'être en capacité d'offrir un salaire convenable à Umtiti et pour recruter d'autres joueurs. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le Barça, Umtiti est plus que jamais proche de quitter la Catalogne et de retourner dans son club formateur. Recruté pour 25 millions d'euros en 2016, Big Sam va quitter le FC Barcelone par la petite porte après des années très compliquées à cause de plusieurs blessures. Son retour à l'OL, s'il devait se confirmer, sera très attendu et permettra peut-être aux supporters de digérer un peu mieux le probable transfert de Castello Lukeba.