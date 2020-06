C1 : L'UEFA n'a rien décidé pour Juventus-OL !

Dans : OL.

Le match des 8es de finale retour de C1 entre Juventus-OL n'a toujours pas de date officielle, ni même de stade pour l'accueillir.

Après sa réunion du comité exécutif, l'UEFA a annoncé que la rencontre retour des huitièmes de Ligue des champions entre l'Olympique Lyonnais et la Juventus aura lieu le 7 ou le 8 août prochain. Cependant, l'instance européenne du football a fait savoir que ce match n'était pas encore certain de se dérouler à Turin, une décision sera prise dans les prochaines semaines a précisé Giorgio Marchetti, secrétaire général de l'UEFA. Si cette rencontre ne peut pas se jouer en Italie, alors elle se disputera au Portugal où sera organisé le Final 8 de la Ligue des champions. Pour cela, l'UEFA a indiqué qu'en plus de Lisbonne, les stades de Porto et Guimaraes pourraient être utilisés. Pour l'instant, on s'oriente vers des matchs à huis clos, mais le président Ceferin a reconnu que la situation pouvait rapidement évoluer concernant cet aspect des choses.