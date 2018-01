TV : Le patron de l'OL justifie une décision très très prudente

Dans : OL, Ligue 1.

Il y a quelques mois, devant la concurrence énorme provoquée par l'entrée en force de SFR dans l'achat des droits TV du foot, avec l'acquisition de la totalité de la Ligue des champions, le football français avait envisagé d'avancer à maintenant la vente des droits de la Ligue 1 pour la période 2020-2024. Mais finalement, la Ligue de Football Professionnel semble avoir acté le fait d'attendre le dernier moment, à savoir fin 2018 et même début 2019, pour céder ses droits de la L1, conscient que SFR n'était plus un concurrent aussi solide que prévu, et qu'au contraire la concurrence pour Canal+ et BeInSports pourrait venir des Etats-Unis et de Chine.

Dans L'Equipe, Jean-Michel Aulas, très attentif à ce dossier, explique pourquoi il était plus prudent d'attendre. « J'ai l'impression que la prise de conscience d'un certain nombre de difficultés au sein du paysage audiovisuel français, en particulier pour Altice, mais aussi les innovations importantes récemment observées, comme ce qui se passe en Italie, avec l'arrivée d'un financier, une banque du Qatar qui préempterait les droits de la Serie A, militent pour que l'on prenne le temps de réfléchir. Lors du dernier appel d'offres, on avait accéléré parce que l'on nous avait donné des informations qui ne se sont pas révélées exactes. Tout milite pour que l'on prépare bien notre coup, que l'on change l'allotissement en ouvrant des fenêtres sur l'Asie ou les États-Unis. Ça mérite une réflexion en profondeur et un consensus de tous les clubs de L 2 et de L 1 sur la répartition postérieure. Car il ne faut pas que l'appel d'offres soit pollué par cela », prévient le président de l'Olympique Lyonnais, conscient de l'impact énorme de ce futur appel d'offres sur la compétitivité des clubs français, et notamment le sien.