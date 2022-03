Trop c'est trop, Mendes et Dubois virés du onze de départ ?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais se déplace à Lorient vendredi soir et pour retrouver le chemin de la victoire, Peter Bosz est prêt à faire des changements au sein de son équipe.

La défaite contre Lille a laissé l’Olympique Lyonnais en fâcheuse posture au classement de Ligue 1, et cela même si Jean-Michel Aulas veut toujours croire que le podium tend les bras à son équipe. Même si forcément on voit mal le patron de l’OL dire le contraire, il faut désormais que la formation de Peter Bosz renoue avec la victoire, et cela dès vendredi dans un stade où il n’est jamais facile de s’imposer à savoir le Moustoir. D’autant plus qu’après avoir sérieusement plongé au classement, Lorient va nettement mieux au point même que les Merlus ont pris sept points lors des quatre derniers matchs, là où Lyon en a pris quatre. Comparaison n’est pas raison, mais il est clair que l’Olympique Lyonnais n’aura pas une victime expiatoire sur sa route ce week-end en Ligue 1 et l’entraîneur néerlandais le sait, au point de prévoir des changements dans son prochain onze de départ, Peter Bosz n’ayant pas apprécié certaines choses.

Peter Bosz sait que Lyon doit gagner encore et toujours en Ligue 1

C’est notamment le cas des prestations de Thiago Mendes. Placé en défense centrale lors des trois derniers matchs de Lyon, le milieu de terrain brésilien n’a pas vraiment brillé, les supporters lyonnais déjà pas fan de l’ancien Lillois, l’ayant allumé suite à ses deux bourdes contre Lens et le LOSC. Selon Le Progrès, Peter Bosz devrait cesser là cette expérience et remettre Jérôme Boateng au cœur de la défense lyonnaise, ce pour quoi l’international allemand a été recruté, même s’il était au placard depuis trois matchs. Autre changement possible, même si on sait que ce sujet est très sensible à Lyon, Léo Dubois pourrait lui aussi payer des prestations mitigées. Au point que l’international tricolore et capitaine de l’OL pourrait céder sa place à Malo Gusto, ce que les supporters réclament depuis longtemps. La révolution débute peut-être du côté de Lorient pour cet Olympique Lyonnais qui doit désormais enchaîner les victoires sans se poser trop de questions.