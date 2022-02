OL : Thiago Mendes défenseur, la blague a assez duré

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Alors qu’il se prive d’éléments d’expérience comme Jérôme Boateng ou Jason Denayer pour des raisons plus ou moins personnelles, Peter Bosz n’a pas vraiment gagné son pari avec Thiago Mendes…

Poussé dehors pendant de longues semaines au mercato, Thiago Mendes est désormais un titulaire indiscutable à l'OL. Depuis qu’il a dépanné avec succès en charnière centrale lors du derby remporté contre l’ASSE en janvier dernier (1-0), le Brésilien a enchaîné les matchs, comme ce soit contre l’OM, Monaco, Nice ou Lens. Avec plus ou moins de réussite, mais dimanche soir, le joueur de 29 ans a quand même montré toutes ses faiblesses dans un poste qui n’est pas le sien lors de la défaite face au LOSC (0-1). Pas super à l’aise aux côté de Lukeba, Thiago Mendes a effectivement été fautif sur le but de Gudmundsson (35e). En ratant son intervention de la tête sur un centre de Xeka, il a laissé le latéral lillois ouvrir la marque.

« On sait pourquoi Thiago Mendes continue d’être titulaire en DC ? »

Boateng 1 Bosz 0 #OLLOSC — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) February 27, 2022

Une petite bourde qui a abouti à une vague de critiques sur les réseaux sociaux, et notamment chez les spécialistes, comme Walid Acherchour. « On sait pourquoi Thiago Mendes continue d’être titulaire en DC ? Le cas Boateng, 2 matchs ça suffit non ? Surtout dans un match aussi important ou il faut recoller au trio devant dans un week-end où ils ont perdu des points », a lancé le journaliste de RMC sur Twitter. Même son de cloche chez Mathieu Grégoire : « La Zumba Thiago Mendes défenseur central, c’était cool. Une super trouvaille tactique qui aura duré… un match ». Quoi qu’il en soit, si Peter Bosz veut ramener l’OL dans les places européennes, le coach néerlandais va devoir trouver une charnière centrale digne de ce nom. Sauf qu’à part le jeune Lukeba, Bosz n’a pas vraiment un central sûr, vu que Denayer ne revient que de blessure et refuse de prolonger son contrat, et que Boateng est en froid avec certains coéquipiers…