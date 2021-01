Transfert OL : Memphis Depay reste, Barcelone abandonne

Dans : OL.

Memphis Depay va bien finir la saison 2020-2021 avec l'Olympique Lyonnais. Le FC Barcelone a pris une décision officielle en plein mercato d'hiver.

Après le départ de Moussa Dembélé à l’Atlético Madrid, un transfert compensé par la signature d’Islam Slimani, l’Olympique Lyonnais risque de passer une fin de mercato relativement tranquille, sauf un ou deux prêts pour des joueurs sur lesquels Rudi Garcia ne compte pas. Car l’entraîneur de l’OL a eu gain de cause, il va pouvoir conserver son effectif afin de disputer une deuxième partie de saison qui s’annonce palpitante pour le club de Jean-Michel Aulas, actuel leader du championnat de Ligue 1. Le seul dossier qui inquiétait le technicien rhodanien concernant Memphis Depay, l’attaquant néerlandais entamant les six derniers mois de son contrat avec Lyon, ce qui laissait la place à un possible départ en échange d’un beau chèque du FC Barcelone, Ronald Koeman ne masquant pas son intérêt pour Memphis Depay. Oui mais voilà, la crise est la crise, et le Barça est lourdement impacté.

Alors que les élections à la présidence du FC Barcelone ont été repoussées d’un mois en raison du rebond de l’épidémie en Espagne, les candidats ont convenu avec l’actuel dirigeant intérimaire du club catalan qu’il ne fallait surtout pas recruter moyennant finance des renforts lors de ce mercato d’hiver. Prenant l’exemple d’Eric Garcia, choix numéro 1 du Barça, il y a eu un consensus général pour que l’affaire ne se concrétise pas en janvier, alors que Manchester City s’attendait à une offre rapide. Memphis Depay est également concernant par cette décision barcelonaise de ne pas débourser le moindre centime d’euro pour un transfert, l’attaquant étant susceptible de signer totalement libre dans six mois. Une décision qui a été entérinée et annoncée officiellement par les candidats à la présidence du FC Barcelone. L’Olympique Lyonnais va donc pouvoir jouer le titre avec l’ensemble de ses atouts, et notamment un Memphis Depay à son meilleur niveau actuellement.