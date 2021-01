Transfert OL : Barcelone revient à la charge pour Memphis Depay

Dans : OL.

Memphis Depay semblait être parti pour rester jusqu'à la fin de la saison à l'Olympique Lyonnais. Mais le FC Barcelone pourrait tenter un coup avant la fin du mercato d'hiver.

Alors que les élections à la présidence du FC Barcelone, prévues le 24 janvier prochain, devraient être finalement reportées en raison de l’augmentation brutale des cas de coronavirus en Espagne, du côté de Ronald Koeman on est décidé à rapidement avoir des réponses concernant le marché des transferts. Et si pour cela il faut réunir les quatre candidats au poste de patron du Barça, l’entraîneur néerlandais n’y voit aucune opposition, ce dernier voulant que le club bouge avant la fin du mois de janvier affirme le Mundo Deportivo au lendemain de la qualification du FC Barcelone pour la Super Coupe d’Espagne. Même s’il est conscient de la situation financière très préoccupante du géant catalan, Ronald Koeman sait qu’il doit impérativement renforcer son équipe s’il veut jouer un rôle majeur lors de cette deuxième moitié de saison en Liga mais également en Ligue des champions où le double choc face au Paris Saint-Germain se profile.

Sur sa liste, le technicien néerlandais du Barça a noté trois noms. « Il est convaincu qu'Eric Garcia, Wijnaldum et Memphis Depay peuvent arriver gratuitement lors du mercato, mais il a maintenant besoin d'au moins un de ces trois joueurs afin d’être en course pour les trois grands titres », explique Xavier Bosch, journaliste du Mundo Deportivo, qui fait toujours de l’attaquant de l’Olympique Lyonnais un objectif prioritaire pour Ronald Koeman. Cependant, Juninho et Jean-Michel Aulas l’ont confié en marge de la présentation d’Islam Slimani, le marché des transferts s’est probablement achevé avec la signature de l’attaquant algérien et le départ de Moussa Dembélé pour l’Atlético Madrid. Le transfert de Memphis Depay au FC Barcelone semble donc peu probable, sauf si le Barça fait une vraie belle offre à l’OL. Et si l'attaquant néerlandais est convaincu de quitter Lyon au moment même où l'équipe de Rudi Garcia est en course pour le titre en Ligue 1.