Tout proche de l’OL, il fonce vers Manchester United

Par Guillaume Conte

L'OL lui a couru derrière pendant des semaines, sans résultat. Guido Rodriguez va bien quitter le Bétis Séville, mais il a trouvé un point de chute de prestige.

La cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais a beaucoup travaillé depuis sa refonte, même si John Textor continue de faire le mercato à sa sauce à chaque période de transferts. L’été dernier, un énorme forcing avait été effectué pour satisfaire Laurent Blanc et lui fournir un milieu de terrain complet, expérimenté, capable de mettre de l’impact et de sécuriser le ballon. La cible numéro 1 se nommait Guido Rodriguez, qui se rapprochait de la fin de son contrat avec le Bétis Séville, et avait même donné son accord pour rejoindre le Rhône. Avant de changer d’avis et de laisser Lyon dans la panade. Une nouvelle approche timide a été effectuée l’hiver dernier, sans plus de réussite.

Le nouveau Manchester United lui tend les bras

L’Argentin compte aller au bout de son contrat, et selon Fichajes, il a fait savoir à ses dirigeants qu’il ne discuterait plus d’une prolongation de contrat, entérinant donc son départ libre en fin de saison. Et la destination est déjà trouvée affirme le site spécialisé, puisque Manchester United se prépare à l’accueillir. L’Atlético de Madrid et le FC Barcelone ont tenté de faire venir Rodriguez, mais les Red Devils lui ont fait savoir qu’ils comptaient sur lui pour le grand renouvellement de cet été à la sauce Jim Ratcliffe, le nouveau dirigeant à Old Trafford. Une bonne pioche qui passe donc sous le nez de l’OL, qui a toutefois trouvé son bonheur entre temps avec la venue de Nemanja Matic, et la satisfaction qu’il donne aux suiveurs du club lyonnais ne donne pour le moment pas trop de regrets à John Textor.