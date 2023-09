Tolisso lyonnais à vie, le comptable de l'OL s'étouffe

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dans une période de crise sportive très profonde, l’OL espère pouvoir compter sur ses tauliers Lacazette ou encore Tolisso. Mais en ce qui concerne le milieu de terrain de 27 ans, de nombreux problèmes se posent.

Il y a un an, Bruno Cheyrou sautait de joie après avoir bouclé les retours au club d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso. En ce qui concerne l’ex-capitaine d’Arsenal, son retour a été une réussite puisque malgré la saison décevante de l'Olympique Lyonnais, le général Lacazette a inscrit la bagatelle de 27 buts en Ligue 1 en 2022-2023. Un total incroyable qui prouve que l’idée de faire revenir l’international tricolore était bonne. En ce qui concerne Corentin Tolisso en revanche, c’est moins le cas. Plutôt épargné par les blessures depuis son retour dans la capitale des Gaules, ce qui est déjà une bonne chose, l’ancien joueur du Bayern Munich n’a jamais retrouvé son véritable niveau.

Samedi soir contre Brest, le nouvel entraîneur Fabio Grosso l’avait titularisé dans le cœur du jeu aux côtés de Maxence Caqueret. Mais le natif de Tarare est apparu hors de rythme et totalement à côté de ses pompes. Sur son site internet, Eurosport fait un focus sur la situation de Corentin Tolisso et pour le média, le retour au club du champion du monde 2018 tourne au fiasco. Et ce n’est pas près de s’arrêter puisque Tolisso est sous contrat jusqu’en juin 2027 avec un salaire XXL estimé à 400.000 bruts mensuels à l’OL.

Tolisso, un vrai problème pour Textor à l'OL ?

« Il figure au sommet de la pyramide avec Dejan Lovren et derrière Lacazette. Et ce pour encore 4 ans puisqu'il s'était engagé jusqu'en 2027, où il aura alors 33 ans. Une stratégie risquée et qui pourrait le transformer en vrai boulet financier si son rendement continue de s'esquinter » note le média, pour qui Corentin Tolisso pourrait vite devenir le poids mort n°1 de John Textor à l’Olympique Lyonnais. Qui aurait pu le prédire au moment de son retour il y a un an, lorsque le peuple lyonnais était ravi à l’idée de le voir revenir en compagnie de son ami Alexandre Lacazette ? Il reste maintenant à voir si Fabio Grosso parviendra à relancer un joueur qui garde malgré tout une qualité technique au-dessus de la moyenne à l’échelle de la Ligue 1, peut-être en le repositionnant devant la défense plutôt que dans un rôle de relayeur qui ne lui convient plus. En tout cas, ses performances vont devoir s'améliorer, sous peine de devenir rapidement un gros problème pour la formation rhodanienne.