Mikautadze revient, mais l'OL n'avait aucune chance

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Meilleur joueur de Ligue 2 la saison passée, Georges Mikautadze a signé à l'Ajax Amsterdam au dernier mercato. Mais il va faire son retour en Ligue 1, mais pas à l'OL comme de nombreux fans lyonnais l'espéraient.

Tombé à la 14e place du classement de Ligue 1 après sa défaite à domicile contre Montpellier, le FC Metz va se bouger au mercato d'hiver et cela va commencer par le retour de Georges Mikautadze, l'attaquant géorgien qui a largement contribué au retour du club lorrain dans l'élite cette saison. Transféré pour 16 millions à l'Ajax, le joueur de 23 ans ne s'est jamais fait une place dans l'effectif néerlandais, et le changement d'entraîneur du côté d'Amsterdam n'a strictement rien changé à son destin. De quoi relancer les supputations sur l'avenir de celui qui avait marqué 23 buts en Ligue 2 en 2022-2023, ce qui avait attiré plusieurs clubs. Et c'est peu dire que du côté de l'OL on n'était pas insensible aux qualités de celui qui est né à Lyon et l'a toujours revendiqué, au point même de faire exploser de colère Geoffroy-Guichard après avoir marqué un but en chambrant un peu.

Natif de Lyon, Georges Mikautadze attendra encore

Georges, our next Georgian 🇬🇪 pic.twitter.com/9i9wWQz3aO — AFC Ajax (@AFCAjax) August 30, 2023

Mais si Georges Mikautadze doit signer un jour à l'Olympique Lyonnais, ce ne sera pas lors de ce mercato d'hiver. Alors que l'Ajax Amsterdam a validé le prêt de son attaquant en janvier prochain, il s'avère que l'international géorgien (22 sélections, 9 buts) a débuté la saison avec Metz (2 buts, 1 passe décisive) et a ensuite joué avec le club néerlandais. Les règles de la FIFA interdisant de jouer pour trois équipes différentes la même saison, la venue de Georges Mikautadze à l'OL était impossible et la seule solution était un retour au FC Metz. C'est donc ce qui va se faire dès l'ouverture du marché hivernal des transferts. A priori les dirigeants des deux clubs finalisent actuellement un prêt sans option d'achat, mais avec une prise en charge d'une grosse partie du salaire de Mikautadze.