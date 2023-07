Toko-Ekambi trouve son prochain club, l'OL jubile

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL vit une intersaison plutôt compliquée. Sanctionné par la DNCG, le club rhodanien va devoir faire certains sacrifices sur le marché des transferts.

A Lyon, c'est l'incertitude la plus totale qui règne depuis que la DNCG a décidé d'encadrer les transferts et la masse salariale de l'OL. Le projet de John Textor est encore très flou et le mercato traine. Pire, les Gones pourraient finir par devoir se séparer de leurs meilleurs éléments, alors que Bradley Barcola, Rayan Cherki ou encore Castello Lukeba sont annoncés sur le départ. En plus des arrivées et donc de certains départs à contrôler, l'OL va aussi devoir gérer ses indésirables afin de renflouer ses caisses. Sauf rebondissement, une très bonne nouvelle va arriver dans le Rhône...

Toko-Ekambi, le dénouement est proche

📍 Stade Edmond Machtens



Suivez le match #RWDMOL à 18h 𝙀𝙉 𝘿𝙄𝙍𝙀𝘾𝙏 𝙀𝙏 𝙀𝙉 𝙀𝙓𝘾𝙇𝙐𝙎𝙄𝙑𝙄𝙏𝙀́ sur #OLPLAY 🔴🔵 pic.twitter.com/gh41qpeeR4 — Olympique Lyonnais (@OL) July 23, 2023

En froid avec les fans du club et désireux de partir, Karl Toko-Ekambi n'est plus très loin de trouver son bonheur. Le Camerounais a fait son choix et c'est apparemment en Turquie qu'il va continuer sa carrière. Selon les informations de la presse turque, Yenisafak en tête, Karl Toko-Ekambi est d’accord avec Fenerbahce pour un contrat de 2 ans + 1 année en option. Le média rajoute même que Fenerbahçe devrait annoncer le transfert d'Ekambi la semaine prochaine. Concernant l'indemnité de transferts, elle serait un peu en-dessous des 5 millions d'euros. De quoi faire le bonheur de toutes les parties donc et de sans doute permettre à l'OL de réinjecter cette somme pour recruter un autre élément.