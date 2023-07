Thiago Mende quitte l'OL pour le Qatar

Longtemps pris en grippe par les supporters lyonnais, Thiago Mende ne sera plus à l'OL la saison prochaine. Le joueur brésilien va s'engager avec le club d'Al Rayyan au Qatar.

C'est Fabrizio Romano qui l'annonce ce mardi soir, Thiago Mendes s'apprête à quitter l'Olympique Lyonnais, lui qui avait rejoint le club rhodanien en provenance de Lille en 2019 pour 22 millions d'euros. Le milieu défensif brésilien de 31 ans avait encore deux ans de contrat, mais il n'ira pas au bout de son engagement. Le célèbre journaliste italien précise que le joueur va passer sa visite médicale mercredi avant de signer avec l'équipe qatarie d'Al-Rayyan.

Fabrizio Romano ne précise pas le montant de la transaction, mais le Qatar n'est pas l'Arabie Saoudite, et l'Olympique Lyonnais n'empochera probablement pas une montagne d'or dans cette opération. Entre Thiago Mendes et l'OL, c'est la fin d'une histoire très mouvementée, le joueur et son épouse ayant souvent eu maille à partir avec les supporters lyonnais.

Excl: OL midfielder Thiago Mendes, set to leave Lyon and Ligue1 in order to join Qatari side Al Rayyan. 🇫🇷🇶🇦 #OL



Total agreement in place, permanent deal with medical tests scheduled on Wednesday. pic.twitter.com/aLFkWUiO6k