Textor viré de l’OL, pourquoi ce scénario n'est pas si fou

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Les premiers mois du nouvel OL version John Textor sont très compliqués. Si cela ne devait pas s'arranger, notamment sur le plan économique, cela pourrait faire de gros dégâts à tous les niveaux.

Nouveau propriétaire de l’Olympique Lyonnais, John Textor fait énormément parler de lui. Son activité pendant le marché des transferts a été importante pour un propriétaire de club qui en est également son PDG. C’est aussi lui qui pilote quasiment en solo, ou accompagné par l’agent Jorge Mendes, les recherches pour le nouvel entraineur du club après le début de saison décevant. Des premiers pas qui font lever quelques sourcils, et Jean-Michel Aulas n’est pas le seul à se poser des questions sur la façon dont l’Américain gère ses affaires. Car le prix payé pour racheter l’Olympique Lyonnais est colossal, et Textor l’a fait sans mettre grand chose de sa poche. Des investisseurs l’ont suivi, ce qui fait de l’Américain un partenaire largement minoritaire dans l’opération. Il suffit de voir combien cette transaction a été compliquée à boucler, avec menaces d’arrêt des négociations et ultimatums, pour se rendre compte de la difficulté du rachat. Un rachat d’un club déficitaire, même s’il a de belles garanties comme son effectif, ses structures, son stade et sa future Arena.

L'OL mieux protégé que Bordeaux avant son fiasco

Pour David Gluzman, banquier qui a suivi de près le fiasco du rachat de Bordeaux, la situation pourrait bien changer à la tête de l’OL si John Textor n’arrange pas les choses. « Ce qui peut sauver l’OL, c’est la qualité de son actionnariat et le fait que le club a plusieurs couches de protection par rapport aux Girondins, à savoir un actif joueurs et immobilier avec le stade, le centre d’entraînement et désormais l’Arena. Si la situation financière dérape trop, Ares va constater que Textor ne pourra jamais les rembourser et va devenir le propriétaire du club. Ares pourrait alors se rembourser sur la vente des joueurs mais aussi de l’immobilier. Ça pourrait plutôt être comparé à la situation d’Elliott à l’AC Milan et au Losc, époque Gérard Lopez. J’ai vraiment l’impression que Textor a acheté une villa à 10 millions d’euros sans pouvoir payer la taxe foncière », a comparé David Gluzman dans les colonnes de 20 Minutes. Une image parlante et qui démontre que John Textor aura tout de même des comptes à rendre vues les sommes investies pour racheter l’Olympique Lyonnais, même si pour le moment, c’est le sportif qui prime avec la volonté de trouver un entraineur et de remettre l’OL dans la première partie de tableau au minimum.