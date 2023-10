L1 ‍: Clermont enfonce l'OL, nouvelle lanterne rouge

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

9e journée de Ligue 1

Groupama Stadium

Clermont bat l'OL 2 buts à 1

But pour l'OL : Florent Ogier (53e, contre-son-camp)

Buts pour Clermont : Muhammed Cham (10e) et Yohann Magnin (35e)

L'OL ne s'en sort pas. Ce dimanche soir lors de la réception de Clermont, les hommes de Fabio Grosso ont subi une nouvelle défaite très gênante en Ligue 1.

A Lyon, les semaines se suivent et se ressemblent... Opposés à Clermont ce dimanche soir en Ligue 1, les Rhodaniens ont encore sombré. Très vite dans la rencontre, Clermont a fait la différence grâce à Muhammed Cham, qui a profité d'un très bon centre pour placer une tête imparable pour Anthony Lopes. A noter néanmoins que ce but aurait sans doute dû être refusé pour une main auvergnate au départ de l'action. Quelques minutes plus tard, alors que les Gones tentaient de réagir, ils ont une nouvelle fois été punis sur une frappe magnifique de Yohann Magnin, qui a lobé le portier de l'OL. S'en est suivie une attaque-défense jusqu'à la pause mais les hommes de Fabio Grosso n'auront pas trouvé la faille.

▶️ C'est reparti !



Fabio Grosso effectue trois changements pour entamer cette seconde période :

Akouokou 🔄 Tolisso

Maitland-Niles 🔄 Diawara

Cherki 🔄 Nuamah



Allez les gones ! 👊🔴🔵#OLCF63 0️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/zlHo7AUbtG — Olympique Lyonnais (@OL) October 22, 2023

Au retour des vestiaires, Fabio Grosso avait décidé de faire trois changements, avec les entrées notables d'Ernest Nuamah et de Corentin Tolisso. Les Gones ont tout donné pour rapidement réduire la marque. Cela sera chose faite après un centre de Corentin Tolisso dévié malencontreusement par Florent Ogier dans ses propres buts. De quoi tout relancer pour l'OL. Mais malgré de belles intentions et de nombreux assauts sur le but des Clermontois, rien n'y a fait. Score final, 2 buts à 1 pour Clermont, qui prend la place des Gones, désormais bons derniers de Ligue 1 après 9 matchs disputés... Lors de la prochaine journée de Ligue 1, l'OL se déplacera au Stade Vélodrome pour y défier l'OM, également en souffrance. Un Olympico de tous les dangers !