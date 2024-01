Textor déchaîné, il se prépare encore à virer un coach

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

John Textor a fait une entrée remarquée dans le monde du football il y a quelques mois. En plus de l'OL, l'Etasunien doit notamment gérer Botafogo et Molenbeek.

L'OL n'est pas le seul club en mauvaise posture dans le business Eagle. En effet, c'est aussi le cas de Botafogo qui s'est écroulé en fin d'année 2023 mais surtout de Molenbeek. A l'instar des Gones, la formation belge est relégable dans son championnat. La crise est énorme et la rencontre de ce dimanche face à Eupen a même été interrompue par des jets de projectiles sur la pelouse de la part de fans mécontents des résultats et de l'attitude des joueurs mais aussi des dirigeants. Claudio Caçapa, entraineur de Molenbeek, est plus que contesté. Ce dimanche, les supporters belges demandaient son départ avec insistance. L'étau se resserre pour le Brésilien, même si une dernière chance va apparemment lui être accordée.

Caçapa, c'est bientôt fini à Molenbeek

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par RWDM Official (@rwdm_official)

Selon les informations de Sacha Tavolieri via X, Caçapa aura encore l'opportunité de se sauver en cas de victoire contre le KV Mechelen. « Après la réunion de crise d'hier soir, Claudio Caçapa - fragilisé par une partie de la direction - est maintenu en poste, au moins jusqu'au prochain match contre le KV Mechelen », a notamment indiqué le journaliste, qui n'a pas fait le bonheur des supporters du club bruxellois, qui veulent un électrochoc rapide pour sauver leur équipe. Encore un dossier XXL à gérer donc pour John Textor, qui avait décidé de placer Caçapa à Molenbeek pour lui donner de l'expérience en tant qu'entraîneur. Mais rien ne se passe comme prévu pour l'ancien défenseur de l'Olympique Lyonnais. Reste à savoir si un élément de l'OL ou de Botafogo prendra le relai, comme cela se fait depuis qu'Eagle a repris le business de ces clubs.