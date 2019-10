OL : Lyon repart de zéro, Rudi Garcia est cruellement lucide

Dans : OL, Ligue 1.

Rudi Garcia (après le nul 0-0 contre Dijon pour son premier match sur le banc de Lyon) : « On repart de zéro. On se devait de gagner. Il aurait fallu deux périodes comme la deuxième. On a manqué d’engagement dans l’intention d’aller presser cette équipe de Dijon. Ça a été beaucoup mieux quand on a changé de système après 15 minutes. La deuxième période est bonne. On a fait briller le gardien, qui a été très bon. On est sur la bonne voie dans le contenu. On a poussé et il n’a pas manqué grand-chose. Moussa Dembélé aurait mérité de marquer. Il y a du travail à tous les niveaux et notamment sur le plan offensif. »