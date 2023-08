Textor attaque, l'OL fait une offre à Lukeba ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Très convoité par Leipzig, Castello Lukeba n'a pas encore quitté l'OL. Il faut dire que le club rhodanien a refusé les offres allemandes et a indiqué son intention de conserver son joueur une saison supplémentaire. Une prolongation de contrat va même lui être proposée.

L'OL version John Textor ne laissera pas filer les jeunes pousses du centre de formation aussi facilement. C'est le cas pour Bradley Barcola mais encore plus pour Castello Lukeba. Le talentueux défenseur central subit une pression intense venant d'Allemagne et du RB Leipzig. Le troisième du dernier championnat d'Allemagne le veut à tout prix surtout depuis que Josko Gvardiol a été vendu à Manchester City. Mais, l'OL ne cède pas d'un pouce sur le dossier. Pas question de vendre Lukeba cet été et encore moins pour les sommes proposées par le club allemand : 32 millions d'euros ayant été la meilleure des trois offres faites cet été.

Textor veut prolonger Lukeba à l'OL

La fermeté de l'OL est d'autant plus remarquable avec les sanctions de la DNCG mais aussi avec les envies de son jeune joueur. Lukeba et ses représentants sont séduits par la proposition allemande et veulent que l'OL négocie avec Leipzig, ce qui n'est pas encore le cas. A terme, l'OL pourrait bien se fâcher avec Lukeba qui disposait d'un bon de sortie pour cet été. Mais, selon l'Equipe, John Textor n'en a cure. Cette proposition émane selon lui de l'ancienne direction menée par Jean-Michel Aulas. Surtout, il compte bâtir son projet autour de Lukeba sur le long terme.

En effet, le quotidien sportif français avance que l'OL veut proposer une prolongation de contrat au défenseur avec revalorisation salariale à la clé. Un pari audacieux pour un joueur sous contrat jusqu'en 2025 dans le Rhône. Pas sûr que Lukeba accepte aussi facilement et pas sûr non plus que la DNCG apprécie cette initiative. Mais, cela a au moins le mérite d'être clair pour les autres clubs : l'OL tient plus que jamais à ses pépites et il faudra casser sa tirelire pour se les offrir au mercato.