Tais toi et fait gagner l'OL, Laurent Blanc n'a plus le choix

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Laurent Blanc sait que sa situation est instable sur le banc de l'Olympique Lyonnais. Le président de l'OL lui a adressé un message très ferme.

L’entraîneur français choisi à l’automne dernier pour remplacer Peter Bosz a un mode de communication qui peut parfois surprendre, et cela a été le cas après la défaite de son équipe contre Montpellier au Groupama Stadium. Ce soir-là, au micro de Prime Vidéo, Laurent Blanc avait expliqué qu’un changement d’entraîneur pourrait être une solution pour relancer l’OL. John Textor n’avait pas réagi, mais au moment où son équipe pointe à l’avant-dernière place de la Ligue 1 avant de recevoir le Paris Saint-Germain, le propriétaire d’OL Groupe estime que désormais son coach doit se focaliser sur la victoire de son équipe et ne plus se perdre dans des déclarations de temps en temps hasardeuses. Le message envoyé à Laurent Blanc est très clair, il doit faire gagner l’Olympique Lyonnais et si ce n’est pas rapidement le cas, alors il pourrait le payer au prix fort, même si Textor se défend de menacer son technicien.

Laurent Blanc sait ce qu'il doit faire et ne plus faire

OL : Laurent Blanc viré dimanche prochain à 22h30 ? https://t.co/rsZyLKsv8z — Foot01.com (@Foot01_com) August 29, 2023

Face à la presse, le boss de l’OL a été très direct sur le cas Laurent Blanc annoncé par L’Equipe en grand danger si Lyon perdait dimanche soir face au PSG. « On ne peut pas tolérer que les mauvais résultats durent et Laurent Blanc le sait. Je pense que c’est le moment pour le coach de faire son travail de coach. Je lui ai demandé d’arrêter de jouer ce jeu avec les médias, de faire des blagues qui provoquent la polémique. C’est le moment pour le coach de faire son travail de coach. Je sais qu’il prend son travail au sérieux. Je lui ai demandé qu’il modère sa relation avec la presse et qu’il fasse en sorte que ce soit son travail qui parle pour lui. Il sait que j’attends de lui qu’il gère et motive les talents. Nous sommes tous en train d’évaluer la situation », a précisé John Textor, qui a rappelé qu'il n'avait jamais viré un entraîneur sans avoir précisément fait le tour de la question. Cependant, quand on voit ce qu'il s'est passé à Botafogo et Molenbeek, on sait aussi que l'Américain est plutôt du genre à frapper vite et fort quand il en ressent le besoin. Laurent Blanc a pris un avertissement, attention à ne pas être expulsé.