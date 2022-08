Cherki prolonge, il va faire une victime à l’OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Selon les informations de L’Equipe, Rayan Cherki est tout proche de prolonger son contrat sur le long terme en faveur de l’OL.

A l’instar de Maxence Caqueret, le grand espoir Rayan Cherki est proche de prolonger avec l’Olympique Lyonnais. Selon les informations de L’Equipe, un ultime rendez-vous va définitivement boucler la prolongation de l’international espoirs français, lequel va signer un nouveau contrat sur le long terme en faveur de son club formateur, avec une belle revalorisation salariale à la clé. Un dossier symbolique que Jean-Michel Aulas a pris directement en mains dans le but de s’assurer la prolongation de Rayan Cherki, un jeune joueur en qui il croit beaucoup. Auteur d’une belle entrée contre l’Inter Milan en match amical samedi soir, Rayan Cherki doit maintenant aller chercher une place dans le onze de départ de Peter Bosz, où la concurrence fait rage dans le secteur offensif avec Lacazette, Dembélé, Toko-Ekambi, Paqueta ou encore Faivre, Reine-Adelaïde et Tête.

Cherki titulaire à la place de Toko-Ekambi à l'OL ?

À peine entré en jeu, Rayan Cherki inscrit le deuxième but lyonnais.#InterOL pic.twitter.com/dDWv21jdJs — Canal Football Club (@CanalFootClub) July 30, 2022

Mais selon Alex Ribeiro, supporter de l’OL suivi par près de 5.000 followers sur Twitter et gérant du compte @Trivela_FR, il n’y a aucun doute sur le fait que Rayan Cherki parviendra à s’imposer dans le onze de départ de Peter Bosz à l’Olympique Lyonnais. Selon lui, c’est Karl Toko-Ekambi qui est le plus menacé par l’éclosion du prodige rhodanien. « En jouant comme ça, je ne vois pas comment Cherki peut manquer de sauter Toko qui passe encore à côté de son match. Pourvu que Cherki garde cette simplicité et que Bosz l'essaie à gauche, où il sera assurément mieux qu'à droite. Ça saute aux yeux que Cherki cherche systématiquement son pied droit et qu'il n'est pas si à l'aise que ça pour tirer du gauche. Il n'est pas ambidextre, il est bel et bien meilleur pour tirer du droit. Il faut le tester à gauche, ça peut faire des dégâts » estime le spécialiste, pour qui l’OL serait redoutable avec Cherki à gauche, Tête à droite et bien sûr Lacazette dans l’axe. Une attaque que Peter Bosz testera peut-être dans les semaines à venir et qui en fait certainement rêver plus d’un à Lyon.