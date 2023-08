Tagliafico vendu, un incroyable départ de l'OL ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Auteur du seul but de l'Olympique Lyonnais, dimanche à Strasbourg, Nicolas Tagliafico est une réussite du mercato passé de l'OL. Mais le champion du monde argentin pourrait de nouveau bouger avant la fin du marché des transferts.

L’OL compte un champion du monde en titre dans son effectif, Nicolas Tagliafico ayant signé à Lyon l’an dernier avant de gagner la Coupe du Monde en décembre 2022 au Qatar avec l’Argentine face à l’équipe de France. Arrivé de l’Ajax Amsterdam pour 4,2 millions d’euros, le défenseur de 30 ans a donné satisfaction à l’Olympique Lyonnais, son expérience défensive étant à la hauteur des exigences de Peter Bosz, puis de Laurent Blanc. Buteur dimanche à la Meinau, Nicolas Tagliafico fait parler de lui ce lundi, mais ce n’est pas pour sa réalisation face à Strasbourg. Car aux Pays-Bas, le nom de l’ancien joueur de l’Ajax revient dans l’actualité du mercato. Mike Verweij, journaliste pour le très sérieux quotidien néerlandais De Telegraaf révèle ce lundi que Tagliafico a été récemment contacté par le directeur du football de l’Ajax Amsterdam. Et le défenseur de Lyon a confié qu’il était tenté par un retour immédiat aux Pays-Bas.

Tagliafico prêt à quitter l'OL

Le média néerlandais précise que c'est Sven Mislintat, directeur du foot, qui a donc pris le dossier en charge, et que le retour de Nicolas Tagliafico pour renforcer la défense est Ajax est une priorité. Cependant, pour cela, le club doit obtenir l'accord de John Textor et forcément cela ne sera pas une simple formalité, et cela même si le défenseur argentin est favorable à ce retour à Amsterdam. Du côté de l'OL, on connaît l'importance de Tagliafico, et surtout, on sait que Laurent Blanc exige de l'expérience au sein de son vestiaire. Le départ du champion du monde un an seulement après sa signature à Lyon serait un signal très négatif envoyé aux supporters, lesquels n'ont pas digéré la vente de Castello Lukeba à Leipzig. Après, si la cession de Nicolas Tagliafico à l'Ajax Amsterdam permet de se blinder financièrement contre une attaque du PSG pour Bradley Barcola, alors Lyon pourrait réfléchir à deux fois avant de dire non.