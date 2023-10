Sehrou Guirassy à l’OL, John Textor passe à l'action

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Meilleur buteur de Bundesliga, Sehrou Guirassy va affoler le mercato hivernal en raison de sa clause libératoire à seulement 17 millions d’euros. L’OL fait partie des nombreux clubs intéressés par sa venue.

Vendu par Rennes à Stuttgart pour seulement 9 millions d’euros, Sehrou Guirassy est la sensation de ce début de saison en Bundesliga. Auteur de 14 buts en seulement 8 matchs de championnat, l’attaquant guinéen affole les compteurs. La mauvaise nouvelle pour Stuttgart, c’est que l’ex-buteur d’Amiens a une clause libératoire à prix cadeau au vu de son efficacité maximale puisque celle-ci a été fixée à 17 millions d’euros. Si un club se met d’accord avec le joueur et paie cette somme, alors Sehrou Guirassy pourra partir quand il le souhaite, pourquoi pas dès cet hiver.

« Allez l'OM », Sehrou Guirassy fait rêver Pablo Longoria https://t.co/PKM0p4uLbO — Foot01.com (@Foot01_com) October 26, 2023

Son nom a été glissé du côté de l’OM, d’autant que le joueur est un supporter du club phocéen. Mais un autre club français est sur les rangs, selon les informations du site 90 Min. Le média nous apprend que Sehrou Guirassy suscite l’intérêt de l’Olympique Lyonnais, dont les dirigeants rêvent de s’offrir un tel attaquant pour épauler Alexandre Lacazette lors du mercato hivernal. Malgré sa position de lanterne rouge, l’OL de John Textor croit en ses chances d’attirer un tel joueur sur le mercato de janvier.

John Textor tente le gros coup Sehrou Guirassy à l'OL

La mission paraît pourtant délicate, voire impossible. Et pour cause, Lyon sera confronté dans ce dossier à une concurrence féroce, principalement venue de Premier League, où les clubs anglais raffolent de ce genre de buteur physique, puissant et diablement efficace. Outre les clubs anglais (Burnley, Crystal Palace, Brentford, Everton), le Bétis Séville, l’Ajax Amsterdam, Villarreal et des clubs saoudiens ont un œil sur la situation de Sehrou Guirassy. Autant dire que l’OL part de très loin dans ce dossier mais avec un système de clause libératoire, des surprises sont parfois possibles. Tout dépendra aussi de la volonté du joueur -ou non- de revenir en Ligue 1, championnat dans lequel il a le plus évolué depuis le début de sa carrière.