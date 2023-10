« ‍Allez l'OM ‍», Sehrou Guirassy fait rêver Pablo Longoria

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Meilleur buteur de Bundesliga à la surprise générale, Sehrou Guirassy affole les compteurs à Stuttgart avec 14 buts en 8 matchs disputés. Un attaquant ultra-efficace qui ferait le bonheur de Gennaro Gattuso à l’OM.

Cet été, l’Olympique de Marseille a misé sur Pierre-Emerick Aubameyang pour compenser le départ d’Alexis Sanchez. Les choses avaient plutôt bien démarré pour l’international gabonais en Provence avec un doublé contre le Panathinaïkos en tour préliminaire de la Ligue des Champions. Malheureusement, les prestations en championnat n’ont pas suivi pour l’ancien capitaine d’Arsenal, auteur d’un seul petit but en Ligue 1 depuis le début de la saison. Alors que l’OM sera décimé dans le secteur offensif pendant la CAN avec les départs ponctuels de Ndiaye, Sarr, Harit ou encore Ounahi, il n’est pas impossible que Pablo Longoria se mette en quête d’un joueur pour renforcer l’attaque marseillaise.

Et si l’OM tentait le gros coup Sehrou Guirassy ? Il y a quelques jours, Fabrizio Romano nous apprenait que l’ancien buteur du Stade Rennais disposait d’une clause libératoire à seulement 17 millions d’euros dans son contrat à Stuttgart, une aubaine pour les clubs potentiellement intéressés. Marseille pourrait en profiter et jouer sur le côté affectif dans ce dossier, d’autant qu'un historique de son compte X (ex-Twitter) permet de nous apprendre que Sehrou Guirassy est un grand supporter de l’Olympique de Marseille. Il avait envoyé un message d'encouragement au club phocéen avant le Classique contre le PSG il y a quelques années de cela, et disait alors "nous" pour parler de l'OM.

Guirassy, une formidable opportunité pour l'OM ?

Allez l’OM — Serhou Guirassy (@Guirassy_19) February 28, 2020

Une information intéressante et qui pourrait mettre la puce à l’oreille de Pablo Longoria dès cet hiver afin de renforcer l’effectif à la disposition de Gennaro Gattuso. En tout cas, les supporters font le forcing sur les réseaux sociaux pour alerter le président de l'OM sur le sujet. Reste que la concurrence risque d’être féroce pour l’OM dans ce dossier car les performances de Guirassy en Bundesliga n’ont échappé à personne. Avec 14 buts en championnat en l’espace de 8 matchs joués, l’ancien buteur d’Amiens et de Rennes s’est fait un nom et les plus grands clubs européens surveillent sa situation avec attention, prêts à dégainer l’offre à 17 millions d’euros face à laquelle Stuttgart ne pourra rien faire puisqu’il s’agit d’une clause libératoire.