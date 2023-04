Sans pitié pour Florian Maurice, l’OL tente un sale coup

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Parti de Lyon en mauvais termes avec le président Jean-Michel Aulas, Florian Maurice pourrait subir un coup dur à cause du club rhodanien. Les Lyonnais se verraient bien récupérer Hamari Traoré libre cet été, alors que le directeur technique rennais tente de prolonger le contrat de son latéral droit.

Compte tenu de ses ambitions et de ses investissements sur le marché des transferts, Rennes n’avait sûrement pas prévu un simple sprint final pour la cinquième place de Ligue 1. C’est pourtant bien l’objectif des Rouge et Noir, en difficulté sur la phase retour du championnat. Et le club breton n’est pas seulement dans le dur sur le rectangle vert. Dans les discussions avec son capitaine aussi, ça se complique sérieusement pour les Rennais. Le pensionnaire du Roazhon Park tente effectivement de prolonger Hamari Traoré dont le contrat expire en juin prochain.

🔴⚫️L’offre de prolongation du @staderennais pour Hamari Traoré n’a pas été jugée acceptable en l’état. Désaccord sur durée & plan financier.

La balle est dans le camp de Rennes.

Lyon a déjà avancé ses pions. Betis Seville et Bayer Leverkusen intéressés. https://t.co/AAqKqEPCgS — Emery Taisne (@EmeryTaisne) April 27, 2023

Mais selon les informations de L’Equipe, le latéral droit de 31 ans a refusé l’offre de ses dirigeants. Le joueur et son entourage l’auraient même jugée inacceptable pour deux raisons. Le Stade Rennais ne lui propose que deux années supplémentaires alors qu’Hamari Traoré demande un nouveau bail de trois ans. Autre point de désaccord, la partie salariale puisque l’international malien, Rennais depuis 2017, réclame des revenus à la hauteur de son parcours au club.

Traoré discute avec trois clubs

Le site du quotidien sportif ajoute que les positions entre les deux parties sont assez éloignées. Dans ce contexte, c’est évidemment Hamari Traoré qui se retrouve en position de force. Le clan de l’ancien Rémois estime que la balle est dans le camp de la direction. Lui qui discute déjà avec le Betis Séville, le Bayer Leverkusen et l’Olympique Lyonnais. De quoi mettre la pression sur le directeur technique Florian Maurice, parti de Lyon en mauvais termes avec le président Jean-Michel Aulas en 2020. Et qui apprécierait encore moins de voir son ancien club l'enfoncer sur ce dossier.