Sans Lacazette, l’OL retrouvait l’ASSE en Ligue 2

Par Eric Bethsy

Malgré la saison aboutie d’Alexandre Lacazette, l’Olympique Lyonnais n’a pas atteint son objectif. Le club rhodanien ne retrouvera pas l’Europe la saison prochaine. Mais les Gones pourraient presque s’estimer heureux.

Beaucoup plus convaincante, la deuxième partie de saison de l’Olympique Lyonnais n’a pas suffi. Les hommes de Laurent Blanc, battus en demi-finale de la Coupe de France à Nantes (1-0), ont longtemps espéré une folle remontée en championnat. Avant de terminer sur un échec à la septième place de Ligue 1, insuffisante pour retrouver une compétition européenne la saison prochaine.

Il avait placé l'OL devant l'OM...

Ce n’était pourtant pas le pronostic du journaliste de L’Equipe Pierre Prugneau qui, avant le début de l’exercice, annonçait l’Olympique Lyonnais devant le concurrent marseillais. « Un faux pas de l'OL, oui ce serait possible vu que ça leur est arrivé chaque année depuis quatre ans, avait envisagé notre confrère. Mais je pense quand même que l'OL finira devant l'OM. » Quelques mois plus tard, aux côtés de son collègue Flavien Trésarrieu, le journaliste du quotidien sportif se rend bien compte de son erreur.

🚨 OFFICIEL ! Alexandre Lacazette est élu « Meilleure recrue » de Ligue 1 cette saison ! 🏆🇫🇷 pic.twitter.com/1AisG8VPap — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) June 26, 2023

« C'est moi qui fais la plus grosse saucisse, a-t-il reconnu. Effectivement, on avait oublié que l'OL était l'OL. » Comme souligné par son confrère, l’Olympique Lyonnais s’est pourtant appuyé sur la redoutable efficacité d’Alexandre Lacazette. L’attaquant formé au club rhodanien a terminé la saison avec l’impressionnant total de 27 buts et 5 passes décisives en championnat. « Donc sans ça, on avait notre derby en Ligue 2 », s’est moqué Pierre Prugneau, impatient de revoir les affrontements entre Lyon et Saint-Etienne.

« Le derby me manque », a avoué celui qui avait pronostiqué la remontée des Stéphanois dans l'élite. « Si je devais me défendre, j'ai quand même vu les Verts se reprendre à un moment donné, a rappelé le journaliste. Sauf que j'aurais pu espérer que ce moment donné soit en octobre, et ce moment donné n'est arrivé qu'en janvier. » Reste à savoir si les deux rivaux feront respecter leur statut la saison prochaine.