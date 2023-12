Sampaoli à l'OL, Govou annonce un fiasco XXL

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis quelques heures maintenant, le nom de Jorge Sampaoli revient avec insistance du côté de l'OL. Un profil loin de faire l'unanimité dans le Rhône.

L'OL a cruellement besoin de points pour tenter de sauver sa peau en Ligue 1. Pierre Sage, qui assure l'intérim depuis le départ de Fabio Grosso, ne restera pas en poste encore pour très longtemps. Le board rhodanien veut faire venir un entraineur capable de changer la dynamique du club. Si pas mal de profils sont étudiés, celui de Jorge Sampaoli retient l'attention. L'ancien entraîneur de l'OM connait bien la Ligue 1 et a l'habitude de ce genre de missions. L'Argentin pourrait bien être celui qui démarre l'électrochoc dont les Gones ont tant besoin. Mais s'il débarquait à Lyon, en plus de faire ses preuves, Sampaoli devra se mettre dans la poche des fans et observateurs rhodaniens pas très chauds à l'idée de le voir signer. Sidney Govou ne dira pas le contraire.

Govou ne veut pas de Sampaoli

Qu’il soit bon aucun doute ! Son staff et lui ne parle pas français. Encore une fois on néglige le contexte lyonnais ! Ville ,club académie,joueurs différents. Et surtout Séville l’année dernière pour la même mission et ça n’a pas marché ! — Govou Sidney (@GovouSidney) December 9, 2023

Sur son compte X, la légende de l'OL a en effet répondu à la rumeur Sampaoli sur un post d'un fan lyonnais plutôt séduit à l'idée d'avoir comme entraineur l'ancien de l'OM. « Qu’il soit bon aucun doute ! Son staff et lui ne parlent pas français. Encore une fois on néglige le contexte lyonnais ! Ville, club académie, joueurs différents. Et surtout Séville l’année dernière pour la même mission et ça n’a pas marché ! Quand allez-vous comprendre que c'est de l’urgence, pas de la reconstruction ! », a notamment indiqué Sidney Govou, qui privilégie donc une solution interne ou un entraineur qui connait bien le contexte de l'Olympique Lyonnais. Outre Sampaoli, le nom de Bruno Genesio revient aussi pour prendre la suite de Fabio Grosso. On devrait en savoir très vite plus sur l'identité du futur homme fort des Gones, qui ne manquera pas de pression pour ses débuts.