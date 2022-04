OL : Issa Diop à Lyon, c'est chaud et le prix est connu

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Jean-Michel Aulas l’a promis au micro de Prime Video dimanche soir, l’OL mettra tout en œuvre pour réaliser un très gros mercato l’été prochain.

Tous les postes devraient être renforcés à l’Olympique Lyonnais, où l’été promet d’être mouvementé. En défense, une recrue d’envergure est attendue afin de compenser le départ de Jason Denayer, en fin de contrat au mois de juin et dont la prolongation n’est plus espérée. L’idée est de trouver le complément parfait à Castello Lukeba, qui est lui amené à devenir le taulier de l’OL à long terme. A ce poste, l’Olympique Lyonnais a activé la piste Issa Diop, qui a perdu sa place de titulaire à West Ham et dont le contrat chez les Hammers expire dans un an. A en croire les informations de Todo Fichajes, la double confrontation entre West Ham et l’OL en quart de finale de Ligue Europa a permis aux dirigeants des deux clubs de bien avancer sur ce dossier. Et tous les feux sont au vert pour que le deal se concrétise à l’ouverture du mercato estival…

Issa Diop à Lyon cet été pour 14 millions d'euros ?

En effet, West Ham n’est pas fermé à l’idée de transférer Issa Diop, un an avant que celui-ci ne soit libre et puisse potentiellement partir pour zéro euro. Quatre ans après avoir dépensé 25 millions d’euros pour le recruter à Toulouse, le club anglais réclamerait 14 millions d’euros à l’OL pour le transfert d’Issa Diop, qui totalise 121 matchs sous les couleurs de West Ham depuis 2018. Longtemps titulaire indiscutable, l’ex-international espoirs français (6 sélections) a perdu sa place cette saison en raison de la venue de Kurt Zouma en provenance de Chelsea. Mais le franco-sénégalais de 25 ans reste une valeur sûre en défense, raison pour laquelle l’OL souhaite boucler l’affaire au plus vite. Le média espagnol nous apprend par ailleurs que les premiers contacts ont également été amorcés entre l’agent d’Issa Diop et Lyon afin de trouver un accord rapidement. La volonté des trois parties est de parvenir à trouver un terrain d’entente dans les plus brefs délais, ce qui sent très bon pour l’OL. Jean-Michel Aulas, qui a promis un Lyon ambitieux sur le mercato, pourrait bien tenir parole en enrôlant un premier renfort de taille chez les Gones.