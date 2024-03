Saluts nazis, les supporters de l’OL relaxés

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Deux supporters lyonnais étaient jugés ce mardi pour leurs agissements en tribunes lors du match face à l’OM qui n’avait finalement pas eu lieu, le 29 octobre dernier, en raison de l’agression de Fabio Grosso sur le chemin du Vélodrome.

Les supporters lyonnais avaient été autorisés pour cette rencontre, et certains d’entre eux ont dépassé les bornes en tribunes. Deux individus ont été interceptés et étaient jugés pour plusieurs griefs. Ils ont été chacun condamnées pour avoir introduit des objets interdits dans une enceinte sportive. Le premier a écopé d’une peine de prison de six mois qu’il purgera avec un bracelet électronique ainsi qu’une amende et trois ans d’interdiction de stade. Le second a récolté quatre mois de prison sous bracelet électronique également, avec amende et interdiction de stade pareillement.

En revanche, ils n’ont pas été condamnés pour les saluts nazis qui leur étaient reprochés. L’un des deux accusés avait même reconnu les faits, assurant qu’il avait fait ce geste par provocation et sans réfléchir, mais la charge n’a pas été retenue contre eux, malgré leur appartenance ou au moins leur proximité avec le groupe de la Mezza, connu pour sa radicalité d’extrême-droite.