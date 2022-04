Salaire triplé pour Caqueret à l'OL, pas si vite !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Il y a deux jours, L’Equipe dévoilait que Maxence Caqueret était tout proche de prolonger son contrat jusqu’en 2026 avec l’OL.

Actuellement blessé, Maxence Caqueret a néanmoins la confiance absolue des dirigeants de l’Olympique Lyonnais. Il faut dire que malgré la saison chaotique de l’OL, le milieu de terrain de 22 ans est sans conteste l’un des trois meilleurs joueurs de l’effectif de Peter Bosz. En ce sens, il est logique pour Jean-Michel Aulas et les dirigeants lyonnais de prolonger le contrat de Maxence Caqueret et de revaloriser son salaire. Un accord est ainsi proche d’être trouvé entre les deux parties pour une prolongation jusqu’en 2026 ou 2027 avec une énorme revalorisation salariale à la clé. L’Equipe parlait il y a deux jours d’un salaire proche de 300.000 euros par mois, ce qui va propulser Maxence Caqueret tout en haut de la pyramide des salaires à l’OL. Dans son édition du jour, Le Progrès se montre toutefois un brin plus prudent que le quotidien national.

Maxence Caqueret bientôt de retour, comment ne pas être heureux ? 🥰 pic.twitter.com/2YDE80FIM9 — Ndomb (@ndomb69) April 18, 2022

Caqueret et l'OL, encore un désaccord à régler

Et pour cause, le média régional fait savoir qu’un point de désaccord bloque toujours la finalisation de ce dossier, sans pour autant que l’on sache s’il s’agit du salaire de Maxence Caqueret, d’une éventuelle prime à la signature ou encore de la durée du contrat. Le milieu de terrain de l’OL, dont le contrat actuel expire en juin 2023, est toujours en passe de prolonger en faveur de son club formateur mais vraisemblablement, un point d’achoppement empêche pour le moment l’Olympique Lyonnais de finaliser l’affaire et d’officialiser la prolongation du contrat de Maxence Caqueret. De quoi donner des sueurs froides aux supporters de l’OL au moment où Kylian Mbappé (PSG) ou encore Boubacar Kamara (OM) sont en passe de quitter leur club respectif pour zéro euro au terme de leur contrat. Jean-Michel Aulas semble néanmoins avoir la situation en mains même s’il convient de rester prudent tant que le deal n’est pas signé et que Maxence Caqueret n’aura pas paraphé son nouveau bail.