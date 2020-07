OL : 50 ME pour Mendy, un cadeau de Lyon à Madrid ?

Dans : OL.

Le 12 juin 2019, l’Olympique Lyonnais officialisait le départ de Ferland Mendy au Real Madrid pour la coquette somme de 50 ME.

Grâce au réseau et à l’œil de Florian Maurice, le club rhodanien a réalisé une plus-value colossale à l’époque. International français en puissance et meilleur latéral gauche de Ligue 1 à Lyon, Ferland Mendy fait désormais les beaux jours du Real Madrid, où il bénéficie déjà d’un temps de jeu important pour sa première saison sous les ordres de Zinedine Zidane. Dans une interview accordée à Tutto Mercato Web, l’agent de l’ancien Havrais, Yvan Le Mée, est revenu sur ce transfert important de l’été 2019. Et pour le représentant de Ferland Mendy, il est clair que l’OL aurait pu négocier à un prix encore plus élevé le transfert du latéral gauche de 25 ans.

« Un club comme le Real Madrid a besoin de deux champions à chaque poste. Ferland Mendy est arrivé sans grande expérience, personne ne le connaissait en Espagne. Il avait le profil parfait pour ne pas déstabiliser Marcelo trop vite, mais juste pour lui mettre une petite pression qui doit être normale dans un tel club. Ce transfert était bon pour tout le monde et les gens sont contents à Madrid, car Mendy a prouvé sa qualité et il a prouvé que 50 ME pour un joueur comme lui, c’est finalement très bas. Nous sommes partis de 20 ME pour finaliser ce deal à 50 ME, mais Lyon aurait pu négocier encore à la hausse » a indiqué Yvan Le Mée, dont les propos ne manqueront pas d’interpeller Jean-Michel Aulas. Au vu de la crise sanitaire et financière qui s’en est suivie, le président rhodanien ne doit pas regretter d’avoir finalisé cette transaction avec son collègue Florentino Pérez…