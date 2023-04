Rayan Cherki prolonge, l'OL se frotte les mains

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

En raison de sa grande utilisation cette saison, Rayan Cherki a vu son contrat être automatiquement prolongé d'une saison, ce qui représente une très bonne nouvelle pour l'OL.

Courtisé par le Paris Saint-Germain l’hiver dernier, Rayan Cherki avait vu l’OL s’opposer très fermement à son départ. Le meneur de jeu, qui est en train de prendre une dimension importante à Lyon sur les derniers mois, a automatiquement prolongé son contrat avec son club formateur, annonce L’Equipe. La clause était liée à un certain nombre de matchs disputés, et ce total est désormais atteint. Résultat, Rayan Cherki est désormais sous contrat jusqu’en juin 2025, soit un an de plus que précédemment. De quoi donner un bon bol d’air au club rhodanien, qui n’est plus sous la menace d’un départ libre du joueur en juin 2024. Le meneur de jeu voit aussi son statut de titulaire être récompensé puisque son salaire a grimpé jusqu’à atteindre 300.000 euros. Et avec encore deux ans de contrat, si un club venait à s’intéresser à son recrutement, l’OL et Jean-Michel Aulas seraient clairement en position de force dans les négociations.