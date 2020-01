PSG : Mbappé imite Neymar, une erreur ?

Dans : OL.

Kylian Mbappé n'est pas apparu sous son meilleur jour face à Reims. Même s'il n'y a rien à craindre pour l'attaquant français du PSG, il a peut-être intérêt à se démarquer de Neymar.

Kylian Mbappé n’a pas trouvé le chemin des filets mardi en demi-finale de la Coupe de la Ligue, même si sa petite tentative de marquer de la main a montré qu’il était déterminé à le faire. Durant ce match, le champion du monde français du PSG n’a pas non plus eu le rendement habituel, manquant quelques passes et se perdant un peu dans ses choix. Même si cela lui arrive très rarement, Sébastien Tarrago estime que Kylian Mbappé devrait essayer de ne pas tomber dans un piège assez facile.

Mbappé n'est pas Neymar

Car pour le journaliste de L’Equipe, l’attaquant du Paris Saint-Germain veut trop calquer le jeu de Neymar, et cela ne colle pas avec son style personnel basé sur la vitesse. « Là où Kylian Mbappé se perd c’est quand il tente de faire du Neymar. Il n’a pas le même pied que Neymar, c’est différent. Il est très technique et a un autre talent. Mais dès qu’il arrête ça et qu’il est dans le mouvement, dans la vitesse et la première intention, il est extraordinaire. Y compris quand il n’a pas d’espace », explique Sébastien Tarrago, qui n’a aucune inquiétude concernant la capacité de Kylian Mbappé à corriger rapidement le tir comme il l’a déjà fait dans le passé au Paris Saint-Germain.