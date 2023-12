Placardisé et intransférable, l'OL est piégé par un joueur

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

A l'OL, le marché des transferts hivernal sera très mouvementé. Dans le sens des départs, Paul Akouokou est menacé même si les choses sont loin d'être évidentes le concernant.

L'OL aura une enveloppe autour des 50 millions d'euros pour se renforcer cet hiver. Le club rhodanien sait qu'il n'aura pas le droit à l'erreur. La cellule de recrutement des Gones est déjà au travail afin de dénicher les meilleurs profils. Avant cela, il faudra peut-être aussi faire de la place dans l'effectif de Pierre Sage. Parmi les joueurs qu'on annonce sur le départ : Paul Akouokou. Arrivé à l'OL l'été dernier, le milieu de terrain n'est que l'ombre de lui-même et les Rhodaniens veulent déjà s'en séparer. Mais voilà, rien ne s'annonce simple dans ce dossier...

L'OL face à un problème de taille

En effet, comme rappelé par Olympique et Lyonnais, Paul Akouokou avait déjà disputé 26 minutes avec le Betis Séville en tout début de saison. Impossible pour un joueur d'évoluer dans trois clubs en une saison, ce qui réduit les possibilités de départ pour lui. Sauf rebondissement improbable, le club rhodanien va donc devoir le garder dans son effectif pour la seconde partie de saison. Reste à savoir s'il saura se faire justice pour changer sa situation et revenir à un niveau suffisant pour évoluer à l'OL. L'Ivoirien est encore sous contrat à Lyon jusqu'en 2027 et il serait intéressant pour toutes les parties qu'il arrive à se montrer, afin de que sa valeur grimpe d'ici l'été prochain. Réponse dans les prochaines semaines donc. Mais la gestion de l'effectif n'a pas fini de faire parler à l'Olympique Lyonnais.